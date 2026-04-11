Чи продовжиться перемир'я: Зеленський зробив заяву

Україна запропонувала Росії продовжити режим припинення вогню і після Великодня. Як повідомляє портал "Коментарі", про це в Telegram повідомив президент України Володимир Зеленський.

Глава держави підтвердив, що Україна дотримуватиметься режиму тиші і діятиме виключно дзеркально. Відсутність російських ударів у небі, на землі та на морі означатиме відсутність українських відповідей.

Володимир Зеленський зазначив, що українська армія готова до будь-якого розвитку подій на фронті.

"Україна неодноразово пропонувала Росії різні формати припинення вогню, і ми вважаємо, що Великдень має бути часом тиші та безпеки. Припинення вогню на Великдень могло б стати і початком реального руху до миру — з нашої сторони відповідна пропозиція є", — наголосив президент.

Він також обговорив із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сірським порядок дій українських підрозділів в умовах припинення вогню.

"Також інформація про дзеркальний характер наших дій та можливе продовження припинення вогню і після Великодня була доведена до російської сторони", — додав Зеленський.

У Кремлі повідомили, що правитель РФ Володимир Путін оголосив "Великодне перемир'я", воно триватиме півтори доби — з 16.00 за московським часом 11 квітня до кінця дня 12 квітня 2026 року. Президент Володимир Зеленський відреагував на заяву російського диктатора. За його словами, Україна готова до дзеркальних кроків. Чому Путін все ж таки погодився на перемир'я? Як далі може розвиватися ситуація з переговорним треком з огляду на те, що в ЗМІ раніше повідомлялося про можливий приїзд до Києва переговорників Трампа Уіткоффа та Кушнера? Видання "Коментарі" із цими питаннями звернулося до експертів.




