Перемирие на полтора дня: тишина перед бурей или дипломатический спектакль

В Кремле сообщили, что правитель РФ Владимир Путин объявил "пасхальное перемирие", оно будет длиться полтора суток – с 16.00 по московскому времени 11 апреля до конца дня 12 апреля 2026 года. Президент Владимир Зеленский отреагировал на заявление российского диктатора. По его словам, Украина готова к зеркальным шагам. Почему Путин все же согласился на перемирие? Как дальше может развиваться ситуация с переговорным треком, учитывая, что в СМИ ранее сообщалось о возможном приезде в Киев переговорщиков Трампа Уиткоффа и Кушнера? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Это не перемирие, а демонстрация христианского миролюбия

Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, экс-член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш так прокомментировал ситуацию:

"Перемирие на полтора суток – это скорее пиар-шаг, чем реальная остановка огня. Учитывая протяженность нынешних серых зон и тактику россиян продвижения малыми группами, я думаю, на линии фронта его даже не заметят. Ведь, если нужно будет отрыть огонь, то, всегда можно сказать, что это противник спровоцировал своими действиями. А одна ночь без обстрелов сторонами тылов друг друга – никакой роли не играет, разве что поможет операторам БПЛА и ракетчикам спокойно помолиться и накопить ресурсы для дальнейших ударов".

При этом Сергей Гармаш обращает внимание, что важен контекст этого шага – Пасха. Убивать людей, особенно мирных, в Святую ночь – политически рискованный шаг. Стороны и так не пошли бы на него. Тем более, что есть поверье, будто люди умершие в такие праздники сразу попадают в рай. А мы же помним, что Путин его для россиян забронировал, поэтому украинцы ему там не нужны.

"В общем, это не перемирие, а демонстрация христианского миролюбия. И "уступка" Путина Трампу. Мы зря передали предложение о Пасхальном перемирии через США. Сутки без воздушных тревог – это не та цена, за которую нам теперь придется выслушивать от Вашингтона, что Путин хочет мира, а Зеленский – нет. А такое будет, ведь Путин, получается, согласился сделать одолжение не нам, а США. Трамп же любит, когда ему делают одолжения", – отметил эксперт.

Что касается переговорного трека, то Сергей Гармаш говорит, что переговоры продолжаются. Спецпосланник Путина Дмитриев уже прилетел в США. Его главная задача – невостановление санкций на российскую нефть, которые были на месяц отменены Трампом в связи с событиями в Персидском заливе. Это дает Вашингтону, — как любит говорить Трамп, — козыри.

"Вопрос только в том, для чего США их используют: для установления мира в Украине, или для ослабления российского влияния на войну в Иране. Поскольку Иран для Трампа сейчас безусловный приоритет, я думаю, что нам ничего хорошего от этих "козырей" ждать не стоит. В любом случае, после переговоров и достижения любых договоренностей с российской стороной, логично ожидать продолжения диалога американцев с нами. Ведь им же нужно как-то реализовывать то, о чем они договорятся с РФ. А они в любом случае о чем-то договорятся, потому что сейчас Москва и Вашингтон как никогда взаимно заинтересованы друг в друге", – прокомментировал эксперт.

Сергей Гармаш прогнозирует усиление давления на Украину со стороны США в интересах России и даже, какие-то враждебные для нас действия Вашингтона. Повод для этого у Трампа есть – отказ стран НАТО поддержать американо-израильскую агрессию в Иране.

"Однако это не изменит позиции Киева и переговорный процесс будет продолжаться в том темпе, который выгоден США. Ни одна из трех сторон не заинтересована в его прекращении. За это время каждая из сторон будет откладывать в рукава свои козыри: мы – уничтожать экспортные возможности РФ, Путин – усилит наступление на Донбассе и разрушение нашей логистики; американцы – будут расхлебывать проблему Ирана и другие "эксцессы" Трампа. То есть, у всех пока есть временной лаг. Какие-то реальные мотивы для договоренностей появятся ближе к осени, когда будет определенность с успехом или неуспехом российского наступления на Донбассе, стабилизируется ситуация в Персидском заливе, пройдет саммит НАТО и начнется избирательная кампания в США. Вот эти факторы и определят, с какими картами стороны начнут реальные переговоры", – подытожил эксперт.

Нет сигналов, что переговоры приведут к каким-то результатам

Политолог Дмитрий Воронков отметил, сразу нужно разобрать, почему Путин согласился на перемирие. Здесь есть два момента.

"Первый момент, который стоит учитывать, это то, что Россия всегда срывала любое перемирие. Поэтому не факт, что будет настоящее перемирие. Все может закончится банальным заявлением. Никаких гарантий, что оно не будет сорвано, нет. Второе – мотивы. Возможно, Кремль пошел на перемирие, потому что сейчас Украина очень активно и эффективно проводит атаки дронами. Плюс к этому используются уже новые дальнобойные ракеты, которые, по моей информации, из Швейцарии пришли с дальностью тысячи километров и которые несут заряд взрывчатки 300 кг. Поэтому естественно, что Путин сам хочет в данный момент, чтобы Украина не продолжала бить по российским мощностям, по военным объектам и объектам нефтегазового сектора. Возможно, также параллельно это будет способ для каких-то перегруппировок на линии фронта, то есть в таком ключе", – отметил собеседнику портала "Комментарии".

Он пояснил, это, что касается мотивов самого Пасхального перемирия. При этом Дмитрий Воронков добавляет, что есть и третий момент – социальный.

"Если брать в медийном смысле, то Путин хочет показать свою якобы святость и приверженность к какой-то вере, к чему-то святому и так далее, так сказать, именно в адрес российского народа", – отметил политолог.

Что касается дальнейшего переговорного трека, то Дмитрий Воронков говорит, что, к сожалению, здесь на данный момент не просматриваются какие-то перспективы.

"Возможный приезда переговорщиков Трампа в Киев – это как давняя практика, но она приводила к диалогу, но ключевые спорные вопросы так и оставались нерешенными. Поэтому это нельзя назвать сильным сигналом. Из хорошего можно сказать, что хотя бы этот переговорный трек начинает возобновляться с учетом того, что война США с Ираном немножко отодвинула Украину на второй план. Соответственно, был заморожен переговорный процесс. Поэтому хорошо, что переговоры могут возобновиться, но нет сигналов, что они приведут к каким-то результатам", – контактировал эксперт.

