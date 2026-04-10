Перемир'я на півтора дня: тиша перед бурею чи дипломатична вистава

У Кремлі повідомили, що правитель РФ Володимир Путін оголосив "Великодне перемир'я", воно триватиме півтори доби — з 16.00 за московським часом 11 квітня до кінця дня 12 квітня 2026 року. Президент Володимир Зеленський відреагував на заяву російського диктатора. За його словами, Україна готова до дзеркальних кроків. Чому Путін, все ж таки, погодився на перемир'я? Як далі може розвиватися ситуація з переговорним треком з огляду на те, що у ЗМІ раніше повідомлялося про можливий приїзд до Києва переговорників Трампа Віткоффа та Кушнера? Видання "Коментарі" із цими питаннями звернулося до експертів.

Володимир Зеленський та Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Це не перемир'я, а демонстрація християнської миролюбності

Голова Центру дослідження соціальних перспектив Донбасу, екс-член української делегації у Тристоронній контактній групі щодо врегулювання конфлікту на Донбасі Сергій Гармаш так прокоментував ситуацію:

"Перемир'я на півтори доби – це скоріше піар-крок, ніж реальна зупинка вогню. Враховуючи протяжність нинішніх сірих зон та тактику росіян просування малими групами, я думаю, на лінії фронту його навіть не помітять. Адже, якщо потрібно буде відрити вогонь, то завжди можна сказати, що це противник спровокував своїми діями. А одна ніч без обстрілів сторонами тилів один одного – жодної ролі не відіграє, хіба що допоможе операторам БПЛА та ракетникам спокійно помолитися та накопичити ресурси для подальших ударів".

При цьому Сергій Гармаш звертає увагу, що важливим є контекст цього кроку – Великдень. Вбивати людей, особливо мирних, у Святу ніч – політично ризикований крок. Сторони й так не пішли б на нього. Тим паче, що є повір'я, ніби люди, які померли в такі свята, відразу потрапляють до раю. А ми ж пам'ятаємо, що Путін його для росіян забронював, тож українці йому там не потрібні.

"Загалом це не перемир'я, а демонстрація християнської миролюбності. І "поступка" Путіна Трампу. Ми даремно передали пропозицію про Великоднє перемир'я через США. Доба без повітряних тривог – це не та ціна, за яку нам тепер доведеться вислуховувати від Вашингтона, що Путін хоче миру, а Зеленський – ні. А таке буде, адже Путін, виходить, погодився зробити ласку не нам, а США. Трамп же любить, коли йому роблять ласку", – зазначив експерт.

Щодо переговорного треку, то Сергій Гармаш каже, що переговори тривають. Спецпосланець Путіна Дмитрієв уже прилетів до США. Його головне завдання – непоновлення санкцій на російську нафту, які були на місяць скасовані Трампом у зв'язку з подіями у Перській затоці. Це дає Вашингтону, як любить говорити Трамп, козирі.

"Питання лише у тому, для чого США їх використовують: для встановлення миру в Україні чи для ослаблення російського впливу на війну в Ірані. Оскільки Іран для Трампа зараз безумовний пріоритет, я думаю, що нам нічого хорошого від цих козирів чекати не варто. У будь-якому разі, після переговорів та досягнення будь-яких домовленостей із російською стороною, логічно очікувати продовження діалогу американців із нами. Адже їм треба якось реалізовувати те, про що вони домовляться з РФ. А вони у будь-якому випадку про щось домовляться, тому що зараз Москва та Вашингтон як ніколи взаємно зацікавлені один в одному", – прокоментував експерт.

Сергій Гармаш прогнозує посилення тиску на Україну з боку США на користь Росії і навіть якісь ворожі для нас дії Вашингтона. Привід для цього Трамп має відмову країн НАТО підтримати американо-ізраїльську агресію в Ірані.

"Однак це не змінить позиції Києва і переговорний процес продовжуватиметься у тому темпі, який вигідний США. Жодна із трьох сторін не зацікавлена у його припиненні. За цей час кожна зі сторін відкладатиме в рукава свої козирі: ми – знищуватимемо експортні можливості РФ, Путін – посилить наступ на Донбасі та руйнування нашої логістики; американці – розхльобуватимуть проблему Ірану та інші "ексцеси" Трампа. Тобто у всіх поки є тимчасовий лаг. Якісь реальні мотиви для домовленостей з'являться ближче до осені, коли буде визначеність з успіхом чи неуспіхом російського наступу на Донбасі, стабілізується ситуація у Перській затоці, пройде саміт НАТО та розпочнеться виборча кампанія у США. Ось ці фактори і визначать, з якими картами сторони розпочнуть реальні переговори", – підсумував експерт.

Немає сигналів, що переговори призведуть до якихось результатів

Політолог Дмитро Воронков зазначив, що відразу треба розібрати, чому Путін погодився на перемир'я. Тут є два моменти.

Перший момент, який варто враховувати, це те, що Росія завжди зривала будь-яке перемир'я. Тому не факт, що буде справжнє перемир'я. Все може закінчитись банальною заявою. Жодних гарантій, що воно не буде зірвано, немає. Друге – мотиви. Можливо, Кремль пішов на перемир'я, бо зараз Україна дуже активно та ефективно проводить атаки дронами. Плюс до цього використовуються вже нові далекобійні ракети, які, за моєю інформацією, зі Швейцарії прийшли з дальністю тисячі кілометрів і заряджають вибухівку 300 кг. Тому природно, що Путін сам хоче зараз, щоб Україна не продовжувала бити по російських потужностях, по військових об'єктах та об'єктах нафтогазового сектору. Можливо також паралельно це буде спосіб для якихось перегрупувань на лінії фронту, тобто в такому ключі", – зазначив співрозмовнику порталу "Коментарі".

Він пояснив, що це стосується мотивів самого Великоднього перемир'я. При цьому Дмитро Воронков додає, що є третій момент – соціальний.

"Якщо брати в медійному сенсі, то Путін хоче показати свою нібито святість і прихильність до якоїсь віри, чогось святого і так далі, так би мовити, саме на адресу російського народу", – зазначив політолог.

Щодо подальшого переговорного треку, то Дмитро Воронков каже, що, на жаль, тут наразі не проглядаються якісь перспективи.

"Можливий приїзд переговорників Трампа до Києва – це як давня практика, але вона призводила до діалогу, але ключові спірні питання так і залишалися невирішеними. Тому не можна назвати сильним сигналом. З хорошого можна сказати, що хоча б цей переговорний трек починає відновлюватися з огляду на те, що війна США з Іраном трошки відсунула Україну на другий план. Відповідно, було заморожено переговорний процес. Тому добре, що переговори можуть відновитись, але немає сигналів, що вони приведуть до якихось результатів", – контактував експерт.

