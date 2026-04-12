RU UA
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Остановить войну навсегда: Зеленский передал Путину предложение о мире
Остановить войну навсегда: Зеленский передал Путину предложение о мире

Украина официально предложила России продлить режим тишины и превратить пасхальное перемирие в постоянное прекращение огня.

12 апреля 2026, 08:25
Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев передал Москве предложение продлить режим прекращения огня после пасхальных праздников. По его словам, инициатива продления режим тишины преследует цель превратить временное перемирие в более длительную паузу в боевых действиях.

Остановить войну навсегда: Зеленский передал Путину предложение о мире

Владимир Зеленский в своем обращении подчеркнул, что Пасха должна быть "временем безопасности и мира", а продолжение тишины стало бы логичным шагом для деэскалации. По его словам, пасхальное перемирие может стать началом потенциального постоянного перемирия.

"Было бы правильно, чтобы прекращение огня продолжалось и дальше. Мы дали это наше предложение России, и, если Россия вновь выберет войну вместо мира, это еще раз продемонстрирует миру, и, в частности, Соединенным Штатам, кто и чего действительно хочет", — сказал Зеленский.

Президент отметил, что позиция Украины остается неизменной и соблюдение режима тишины возможно только при взаимности. По его словам, если российские силы прекратят обстрелы и атаки дронами, украинские подразделения также не будут открывать огонь. В то же время, право на ответ сохраняется в случае нарушений.

Зеленский впервые озвучил предложение пасхального перемирия 30 марта. Путин ответил через 10 дней и объявил краткосрочное пасхальное перемирие, которое должно действовать с 11 по 12 апреля.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Генштаб ВСУ опубликовал первую статистику нарушений режима тишины со стороны РФ на пасхальное перемирие.

Также "Комментарии" писали, что в период пасхального перемирия россияне расстреляли пленных и эвакгруппу.



Источник: https://www.president.gov.ua/news/spodivayemos-sho-obmini-prodovzhimo-vzhe-najblizhchim-chasom-103805
