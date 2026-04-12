Остановить войну навсегда: Зеленский передал Путину предложение о мире

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев передал Москве предложение продлить режим прекращения огня после пасхальных праздников. По его словам, инициатива продления режим тишины преследует цель превратить временное перемирие в более длительную паузу в боевых действиях.

Владимир Зеленский в своем обращении подчеркнул, что Пасха должна быть "временем безопасности и мира", а продолжение тишины стало бы логичным шагом для деэскалации. По его словам, пасхальное перемирие может стать началом потенциального постоянного перемирия.

"Было бы правильно, чтобы прекращение огня продолжалось и дальше. Мы дали это наше предложение России, и, если Россия вновь выберет войну вместо мира, это еще раз продемонстрирует миру, и, в частности, Соединенным Штатам, кто и чего действительно хочет", — сказал Зеленский.

Президент отметил, что позиция Украины остается неизменной и соблюдение режима тишины возможно только при взаимности. По его словам, если российские силы прекратят обстрелы и атаки дронами, украинские подразделения также не будут открывать огонь. В то же время, право на ответ сохраняется в случае нарушений.

Зеленский впервые озвучил предложение пасхального перемирия 30 марта. Путин ответил через 10 дней и объявил краткосрочное пасхальное перемирие, которое должно действовать с 11 по 12 апреля.

