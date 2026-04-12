Остановить войну навсегда: Зеленский передал Путину предложение о мире

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев передал Москве предложение продлить режим прекращения огня после пасхальных праздников. По его словам, инициатива продления режим тишины преследует цель превратить временное перемирие в более длительную паузу в боевых действиях.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский в своем обращении подчеркнул, что Пасха должна быть "временем безопасности и мира", а продолжение тишины стало бы логичным шагом для деэскалации. По его словам, пасхальное перемирие может стать началом потенциального постоянного перемирия.
Президент отметил, что позиция Украины остается неизменной и соблюдение режима тишины возможно только при взаимности. По его словам, если российские силы прекратят обстрелы и атаки дронами, украинские подразделения также не будут открывать огонь. В то же время, право на ответ сохраняется в случае нарушений.
Зеленский впервые озвучил предложение пасхального перемирия 30 марта. Путин ответил через 10 дней и объявил краткосрочное пасхальное перемирие, которое должно действовать с 11 по 12 апреля.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Генштаб ВСУ опубликовал первую статистику нарушений режима тишины со стороны РФ на пасхальное перемирие.
Также "Комментарии" писали, что в период пасхального перемирия россияне расстреляли пленных и эвакгруппу.