Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что достижение мира в войне против Украины якобы возможно "уже сегодня". Однако заявления представителя главы РФ Владимира Путина сопровождаются условиями, фактически повторяющими предыдущие ультимативные требования Москвы для окончания войны в Украине.

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Дмитрий Песков в комментарии российскому пропагандисту Павлу Зарубину отреагировал на заявление вице-президента США Джей Ди Венса о том, что сейчас переговоры по войне в Украине сосредоточены на споре о нескольких квадратных километрах. В ответ спикер Кремля согласился с позицией американского политика.

"Это действительно считанные километры. Грубо говоря, там 18-17% "Донецкой Народной Республики", которую осталось нам освободить, и это будет означать выход на административные границы", — сказал Песков, указывая, что после этого возможен переговорный процесс.

Песков также перевел ответственность за прекращение войны на Киев, заявив, что многое зависит от решений президента Владимира Зеленского. Представитель Путина повторил пропаганду Кремля, утверждая, что выполнение ультимативных условий РФ приведет к окончанию войны.

"Устойчивый мир в перспективе можно обеспечить уже в режиме сегодня, но для этого Зеленский должен принять известные решения", — передают слова Пескова российские СМИ.

В то же время, российская сторона признает, что даже в случае достижения договоренностей переговоры будут "сложными и длительными".

Украинские и международные аналитики оценивают ситуацию по-другому. Как указывает Институт изучения войны, несмотря на заявления Москвы, значительная часть территорий на востоке остается под контролем Украины, в частности, районы вокруг Краматорска, Славянская и Покровска. В то же время, темпы продвижения российских войск существенно замедлились по сравнению с началом полномасштабного вторжения. По оценкам аналитиков, РФ понадобится минимум 2 года для оккупации всей Донецкой области, но ценой 500 тысяч потерь россиян.

