Зеленський пояснив, що не так з позицією США щодо Путіна
Зеленський пояснив, що не так з позицією США щодо Путіна

Зеленський заявив, що США довіряють Володимиру Путіну.

9 квітня 2026, 09:55
Slava Kot

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати недостатньо реагують на докази військової співпраці між Росією та Іраном. За його словами, у Білому домі продовжують довіряти російському диктатору Володимиру Путіну.

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський у подкасті Алістера Кемпбелла The Rest is Politics розповів, що українська сторона намагалася привернути увагу США до того, що Росія допомагає Ірану готувати атаки проти американських баз на Близькому Сході. 

Президент стверджує, що російські супутники фотографували критично важливі об’єкти енергетичної інфраструктури в країнах Перської затоки та Ізраїлі, а також розташування американських військових баз у регіоні. За його словами, ці дані могли бути передані Ірану для підготовки атак.

"Я сказав про це публічно. Чи чули ми реакцію США на Росію, що вони мають це зупинити? Проблема в тому, що вони довіряють Путіну. І це прикро", — сказав Зеленський.

Український президент також прокоментував переговорний процес щодо завершення війни в Україні. На його думку, команда президента США Дональда Трампа не до кінця розуміє справжні наміри Кремля. Зеленський зауважив, що американські переговірники Стів Віткофф і Джаред Кушнер кілька разів відвідували Москву, але не приїжджали до Києва. За його словами, через це у Вашингтоні можуть неправильно оцінювати позицію Росії.

Зеленський також попередив, що Кремль не обмежиться спробами закріпити контроль над Донбасом. За його словами, наступними цілями Росії можуть стати великі українські міста, зокрема Дніпро та Харків.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Венс зробив цинічну заяву про територіальні поступки для закінчення війни в Україні.

Також "Коментарі" писали, що Зеленський назвав умови для перемир'я з РФ після припинення вогню між США та Іраном.



Джерело: https://www.theguardian.com/world/2026/apr/09/us-ignoring-evidence-russia-is-helping-iran-because-it-trusts-putin-says-zelenskyy
