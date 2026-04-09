logo

BTC/USD

70982

ETH/USD

2181.5

USD/UAH

43.38

EUR/UAH

50.76

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Зеленский объяснил, что не так с позицией США по отношению к Путину
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский объяснил, что не так с позицией США по отношению к Путину

Зеленский заявил, что США доверяют Владимиру Путину.

9 апреля 2026, 09:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты недостаточно реагируют на доказательства военного сотрудничества между Россией и Ираном. По его словам, в Белом доме продолжают доверять российскому диктатору Владимиру Путину.

Зеленский объяснил, что не так с позицией США по отношению к Путину

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский в подкасте Алистера Кэмпбелла The Rest is Politics рассказал, что украинская сторона пыталась привлечь внимание США к тому, что Россия помогает Ирану готовить атаки против американских баз на Ближнем Востоке.

Президент утверждает, что российские спутники фотографировали критически важные объекты энергетической инфраструктуры в странах Персидского залива и Израиля, а также расположение американских военных баз в регионе. По его словам, эти данные могли быть переданы Ирану для подготовки атак.

"Я сказал об этом публично. Слышали ли мы реакцию США на Россию, что они должны это остановить? Проблема в том, что они доверяют Путину. И это досадно", — сказал Зеленский.

Украинский президент также прокомментировал переговорный процесс по завершению войны в Украине. По его мнению, команда президента США Дональда Трампа не до конца понимает подлинные намерения Кремля. Зеленский отметил, что американские переговорщики Стив Виткофф и Джаред Кушнер несколько раз посещали Москву, но не приезжали в Киев. По его словам, поэтому в Вашингтоне могут неправильно оценивать позицию России.

Зеленский также предупредил, что Кремль не ограничится попытками укрепить контроль над Донбассом. По его словам, следующими целями России могут стать крупные украинские города, в частности, Днепр и Харьков.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Вэнс сделал циничное заявление о территориальных уступках для окончания войны в Украине.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский назвал условия для перемирия с РФ после прекращения огня между США и Ираном.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.theguardian.com/world/2026/apr/09/us-ignoring-evidence-russia-is-helping-iran-because-it-trusts-putin-says-zelenskyy
Теги:

Новости

Все новости