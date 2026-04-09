Зеленский объяснил, что не так с позицией США по отношению к Путину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты недостаточно реагируют на доказательства военного сотрудничества между Россией и Ираном. По его словам, в Белом доме продолжают доверять российскому диктатору Владимиру Путину.

Владимир Зеленский в подкасте Алистера Кэмпбелла The Rest is Politics рассказал, что украинская сторона пыталась привлечь внимание США к тому, что Россия помогает Ирану готовить атаки против американских баз на Ближнем Востоке.

Президент утверждает, что российские спутники фотографировали критически важные объекты энергетической инфраструктуры в странах Персидского залива и Израиля, а также расположение американских военных баз в регионе. По его словам, эти данные могли быть переданы Ирану для подготовки атак.

"Я сказал об этом публично. Слышали ли мы реакцию США на Россию, что они должны это остановить? Проблема в том, что они доверяют Путину. И это досадно", — сказал Зеленский.

Украинский президент также прокомментировал переговорный процесс по завершению войны в Украине. По его мнению, команда президента США Дональда Трампа не до конца понимает подлинные намерения Кремля. Зеленский отметил, что американские переговорщики Стив Виткофф и Джаред Кушнер несколько раз посещали Москву, но не приезжали в Киев. По его словам, поэтому в Вашингтоне могут неправильно оценивать позицию России.

Зеленский также предупредил, что Кремль не ограничится попытками укрепить контроль над Донбассом. По его словам, следующими целями России могут стать крупные украинские города, в частности, Днепр и Харьков.

