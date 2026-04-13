В Кремле назвали условие окончания войны: сколько еще Россия готова вести боевые действия

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия будет вести войну против Украины до тех пор, пока не выполнит все поставленные цели российского диктатора Владимира Путина. По его словам, Москва считает, что эту цель может достичь через переговоры или военным путем.

Во время брифинга Песков отреагировал на результаты выборов в Венгрии и подверг критике возможность Украины получить от ЕС 90 млрд евро, которые ранее блокировал Орбан. Представитель Путина традиционно обвинил европейские страны в "содействии продолжению войны", несмотря на то, что Россия сама начала полномасштабное вторжение.

"Мы считаем, что любые действия на предложение, подкармливают милитаристские и провоенные устремления киевского режима — это шаги, которые не способствуют поиску мирного урегулирования. Впрочем, европейцы не скрывают своей генеральной линии на продолжение этой войны, на то, чтобы всячески способствовать продолжению войны", — сказал Песков.

Спикер Кремля повторил, что Россия не собирается заканчивать войну, пока не будут достигнуты все цели Путина.

"Для нас было бы лучше достичь этой цели путем политико-дипломатических переговоров. Пока эти переговоры не принесли результатов, продолжается "специальная военная операция"", — добавил Песков.

Напомним, что главными целями РФ в войне против Украины остаются полная капитуляция Киева, уничтожение суверенитета, смена власти и оккупация территорий. Россия стремится создать "буферную зону" на востоке и севере, захватить остальную часть Донбасса, а в долгосрочной перспективе получить контроль над Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской областями. Также в РФ заявляли о таких целях, как "демилитаризация" и "денацификация" Украины, а также выдвигали условия о языке, НАТО и ядернос оружии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле заявили, что мир в войне с Украиной может наступить "сегодня" при одном условии.

Также "Комментарии" писали, что Песков озвучил новый ультиматум для Зеленского для окончания войны в Украине.