"Войну нужно заканчивать": Зеленский назвал важное условие для конца войны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сохранение санкционного давления на Россию является критически важным условием для окончания войны. По его словам, это заставит Кремль пойти на мир с Украиной.

Владимир Зеленский во время совместного брифинга с канцлером Германии Фридрихом Мерцом в Берлине призвал продолжать ужесточать санкции против России как один из механизмов приближения мира в Украине.

"Я благодарен Германии за поддержку наших усилий ради мира. Войну нужно заканчивать, и в России должны услышать этот сигнал и почувствовать, что этот выбор в пользу мира нужно сделать. Именно поэтому санкции против России должны оставаться в силе", — сказал Зеленский.

Также президент акцентировал внимание на необходимости продления военной и финансовой помощи Украине со стороны партнеров.

В свою очередь Мерц заявил, что никакие мирные договоренности невозможны без участия Европы. По его словам, Европейский Союз должен быть полноценным участником переговорного процесса об окончании войны. Канцлер также подчеркнул, что Германия заинтересована в послевоенном восстановлении Украины и готовится к участию в соответствующих проектах. Он напомнил о создании специального фонда, который будет финансировать восстановление.

Зеленский поддержал эту позицию, подчеркнув, что без Европы какие-либо договоренности не будут иметь реальной силы. По его мнению, только совместные действия союзников способны обеспечить устойчивый и долговременный мир.

