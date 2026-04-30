Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
Думки змінилися: скільки українців проти виводу військ з Донецької області
Думки змінилися: скільки українців проти виводу військ з Донецької області

Опитування КМІС свідчить, що українці виступають проти передачі Донецької області Росії.

30 квітня 2026, 13:00
Slava Kot

Переважна більшість українців не підтримує ідею виведення військ із Донецької області навіть в обмін на міжнародні гарантії безпеки. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного наприкінці квітня 2026 року.

Згідно з даними КМІС, 57% українців вважають категорично неприйнятною передачу всієї Донецької області під контроль Росії. Водночас 36% опитаних готові розглянути такий варіант, хоча більшість з них називає його складним і вимушеним компромісом. Ще 7% не визначилися зі своєю позицією.

Порівняно з початком березня кількість категоричних противників дещо зменшилася, тоді їх було 62%. Водночас частка тих, хто допускає поступки, зросла з 33% до 36%. Як зазначають у КМІС, загальна динаміка залишається стабільною і більшість українців не готові погоджуватися на такі умови.

Найменший рівень варіанту проти передачі РФ Донбасу фіксували наприкінці січня — 52%. Тоді ж було зафіксовано найвищу частку тих, хто допускав поступки: 9% легко погодилися б, а 31% відповів, що було б складно прийняти такий варіант.

У КМІС також наголошують, що підтримка серед українців суттєво падає, якщо уточнювати, що гарантії безпеки не передбачатимуть прямої військової присутності союзників або безкоштовного постачання озброєння.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський відреагував на ідею Путіна про перемир'я на 9 травня. Президент озвучив контрпропозицію України.



Джерело: https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1608&page=1
