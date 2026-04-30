Думки змінилися: скільки українців проти виводу військ з Донецької області

Переважна більшість українців не підтримує ідею виведення військ із Донецької області навіть в обмін на міжнародні гарантії безпеки. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного наприкінці квітня 2026 року.

Згідно з даними КМІС, 57% українців вважають категорично неприйнятною передачу всієї Донецької області під контроль Росії. Водночас 36% опитаних готові розглянути такий варіант, хоча більшість з них називає його складним і вимушеним компромісом. Ще 7% не визначилися зі своєю позицією.

Порівняно з початком березня кількість категоричних противників дещо зменшилася, тоді їх було 62%. Водночас частка тих, хто допускає поступки, зросла з 33% до 36%. Як зазначають у КМІС, загальна динаміка залишається стабільною і більшість українців не готові погоджуватися на такі умови.

Скільки українців підтримують вивід військ з Донбасу в обмін на гарантії безпеки

Найменший рівень варіанту проти передачі РФ Донбасу фіксували наприкінці січня — 52%. Тоді ж було зафіксовано найвищу частку тих, хто допускав поступки: 9% легко погодилися б, а 31% відповів, що було б складно прийняти такий варіант.

У КМІС також наголошують, що підтримка серед українців суттєво падає, якщо уточнювати, що гарантії безпеки не передбачатимуть прямої військової присутності союзників або безкоштовного постачання озброєння.

