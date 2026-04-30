Мнение изменилось: сколько украинцев против вывода войск из Донецкой области

Подавляющее большинство украинцев не поддерживают идею вывода войск из Донецкой области даже в обмен на международные гарантии безопасности. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного в конце апреля 2026 года.

Согласно данным КМИС, 57% украинцев считают категорически неприемлемой передачу всей Донецкой области под контроль России. В то же время 36% опрошенных готовы рассмотреть такой вариант, хотя большинство из них называют его сложным и вынужденным компромиссом. Еще 7% не определились со своей позицией.

По сравнению с началом марта, количество категорических противников несколько уменьшилось, тогда их было 62%. В то же время доля допускающих уступки возросла с 33% до 36%. Как отмечают в КМИС, общая динамика остается стабильной и большинство украинцев не готовы соглашаться на такие условия.

Сколько украинцев поддерживают вывод войск из Донбасса в обмен на гарантии безопасности

Наименьший уровень варианта против передачи РФ Донбассу фиксировали в конце января — 52%. Тогда же была зафиксирована самая высокая доля тех, кто допускал уступку: 9% легко согласились бы, а 31% ответил, что было бы сложно принять такой вариант.

В КМИС также подчеркивают, что поддержка среди украинцев существенно падает, если уточнять, что гарантии безопасности не будут предусматривать прямое военное присутствие союзников или бесплатные поставки вооружения.

