Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Мнение изменилось: сколько украинцев против вывода войск из Донецкой области
Мнение изменилось: сколько украинцев против вывода войск из Донецкой области

Опрос КМИС свидетельствует о том, что украинцы выступают против передачи Донецкой области России.

30 апреля 2026, 13:00
Slava Kot

Подавляющее большинство украинцев не поддерживают идею вывода войск из Донецкой области даже в обмен на международные гарантии безопасности. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного в конце апреля 2026 года.

Мнение изменилось: сколько украинцев против вывода войск из Донецкой области

Украинцы против вывода войск из Донецкой области. Фото из открытых источников

Согласно данным КМИС, 57% украинцев считают категорически неприемлемой передачу всей Донецкой области под контроль России. В то же время 36% опрошенных готовы рассмотреть такой вариант, хотя большинство из них называют его сложным и вынужденным компромиссом. Еще 7% не определились со своей позицией.

По сравнению с началом марта, количество категорических противников несколько уменьшилось, тогда их было 62%. В то же время доля допускающих уступки возросла с 33% до 36%. Как отмечают в КМИС, общая динамика остается стабильной и большинство украинцев не готовы соглашаться на такие условия.

Мнение изменилось: сколько украинцев против вывода войск из Донецкой области - фото 2

Сколько украинцев поддерживают вывод войск из Донбасса в обмен на гарантии безопасности

Наименьший уровень варианта против передачи РФ Донбассу фиксировали в конце января — 52%. Тогда же была зафиксирована самая высокая доля тех, кто допускал уступку: 9% легко согласились бы, а 31% ответил, что было бы сложно принять такой вариант.

В КМИС также подчеркивают, что поддержка среди украинцев существенно падает, если уточнять, что гарантии безопасности не будут предусматривать прямое военное присутствие союзников или бесплатные поставки вооружения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский отреагировал на идею Путина о перемирии на 9 мая. Президент озвучил контрпредложение Украины.



Источник: https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1608&page=1
