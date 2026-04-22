Відомий астролог назвав "точну дату" закінчення війни в Україні

Питання про те, коли закінчиться війна в Україні, залишається одним із найболючіших для суспільства. На цьому тлі в медіа знову з’явився прогноз астролога Влада Росса, який озвучив кілька можливих часових рамок завершення бойових дій та підписання мирних домовленостей.

Астролог назвав дедлайн, коли закінчиться війна в Україні.

Відомий астролог Влад Росс у коментарі "ТСН" розповів, коли закінчиться війна в Україні. За його словами, одним з ключових періодів може стати вересень 2026 року. Саме тоді, на думку астролога, можуть активізуватися переговорні процеси та з’явитися передумови для завершення гарячої фази війни. Однак, Росс передбачає, що мирні домовленості швидше за все можуть бути підписані у 2029 році.

"Цикл Юпітера закінчується наприкінці 2029 року, тому крайній термін, даю голову на відсіч, мирні домовленості можуть бути підписані у 2029 році. Це крайній термін. Але є ще вересень 2026 року. Можуть поновитися переговори у середині вересня, до кінця вересня", — сказав астролог.

Окремо він висловив припущення щодо внутрішньої ситуації в Росії. На його думку, Кремль може опинитися перед складним вибором: оголошення нової хвилі мобілізації або послаблення позицій на фронті. Також астролог прогнозує можливі серйозні зміни у військово-політичній ситуації восени 2026 року.

У підсумку Росс стверджує, що "точно" до 2030 року війна в Україні буде закінчена.

"Але я "залізно" гарантую, що як тільки почнеться період Сатурна, в 2030, точно ніякої війни не буде. Період Юпітера розпочався у вересні 2021 року. Росія тоді на нас не напала, але було прийнято рішення напасти, це припускали відомі видання. Період жахливого Юпітера, який перебуває у "будинку смерті", руйнувань, війни закінчується в листопаді-грудні 2029 року", — прогнозує Росс.

Зауважимо, що астрологічні прогнози не мають наукового підтвердження і не можуть розглядатися як достовірний інструмент аналізу війни чи міжнародної політики. Реальні терміни завершення війни залежать від рішень державного керівництва, ситуації на фронті, підтримки союзників та дипломатичних процесів.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Путін зробив загадкову заяву про кінець війни в Україні.

Також "Кометарі" писали про те, коли закінчиться війна в Україні: прогноз від Жданова.