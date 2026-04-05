Коли закінчиться війна в Україні: прогноз від Жданова

Повномасштабна війна Росії проти України дедалі більше переходить у фазу затяжного протистояння, і швидкого завершення бойових дій очікувати не варто. Такий прогноз на закінчення війни в Україні дав військовий експерт Олег Жданов, вказавши на можливі сценарії розвитку подій.
Прогноз від Жданова, коли закінчиться війна. Фото з відкритих джерел
Олег Жданов в коментарі "ТСН" зауважив, що принципово нових умов для закінчення війни в Україні немає. Російська влада повторює ті самі вимоги, використовуючи будь-яку дипломатичну ініціативу як інструмент тиску на Україну.
Як пояснює експерт, фронт рухається повільно, а зміни на лінії бойового зіткнення часто мають локальний характер. Тому важливим фактором стає не лише військова сила, а й економічна стійкість держав. За словами Жданова, європейські партнери України планують підтримку щонайменше ще на два наступні роки, однак війна може тривати ще довше.
Таким чином за оцінкою Жданова одним з факторів закінчення війни в Україні можуть стати внутрішні процеси в Росії. Через величезні ресурси та масштаб економіки країни швидке виснаження малоймовірне, однак зростання витрат на війну поступово створює тиск на державний бюджет РФ.
Експерт також звернув увагу на напруження серед російських еліт щодо рішень Путіна, який змушений компенсувати зростання військових витрат на війну проти України. За словами Жданова, такі процеси можуть впливати на політичну ситуацію всередині країни.
Водночас Жданов вважає малоймовірним сценарій загальної мобілізації в Росії, оскільки це може спровокувати внутрішню нестабільність.
Окрему роль Жданов відвів новітнім технологіям, які можуть вплинути на пришвидшення закінчення війни. За його словами, дефіцит особового складу поступово відчувається з обох сторін, тому вирішальним може стати той, хто швидше зможе масштабно впровадити технологічні рішення на полі бою. Олег Жданов вважає, що наразі Україна має певну перевагу у цьому напрямку.
