Коли закінчиться війна в Україні: прогноз від Жданова

Повномасштабна війна Росії проти України дедалі більше переходить у фазу затяжного протистояння, і швидкого завершення бойових дій очікувати не варто. Такий прогноз на закінчення війни в Україні дав військовий експерт Олег Жданов, вказавши на можливі сценарії розвитку подій.

Чи готова Росія завершувати війну проти України

Олег Жданов в коментарі "ТСН" зауважив, що принципово нових умов для закінчення війни в Україні немає. Російська влада повторює ті самі вимоги, використовуючи будь-яку дипломатичну ініціативу як інструмент тиску на Україну.

"Російська Федерація просто в агресивній формі використовує будь-який момент, щоб показати, що може висунути нам черговий ультиматум", — зауважив експерт.

Коли закінчиться війна в Україні

Як пояснює експерт, фронт рухається повільно, а зміни на лінії бойового зіткнення часто мають локальний характер. Тому важливим фактором стає не лише військова сила, а й економічна стійкість держав. За словами Жданова, європейські партнери України планують підтримку щонайменше ще на два наступні роки, однак війна може тривати ще довше.

"Європа розраховує фінансування щонайменше на 2026-2027 роки. Це означає, що війна не закінчиться швидко. Питання, скільки воювати — як мінімум два роки. Але це може затягнутися і довше, тому що процеси всередині Російської Федерації не відбуваються швидко", — пояснив Жданов.

Таким чином за оцінкою Жданова одним з факторів закінчення війни в Україні можуть стати внутрішні процеси в Росії. Через величезні ресурси та масштаб економіки країни швидке виснаження малоймовірне, однак зростання витрат на війну поступово створює тиск на державний бюджет РФ.

"Зрушити внутрішні процеси, які можуть призвести до серйозних змін у Російській Федерації — це не швидкий процес. Це умовно може бути і 10 років", — наголошує військовий оглядач.

Експерт також звернув увагу на напруження серед російських еліт щодо рішень Путіна, який змушений компенсувати зростання військових витрат на війну проти України. За словами Жданова, такі процеси можуть впливати на політичну ситуацію всередині країни.

"Путін змушує олігархів повертати гроші до бюджету, тому що воювати стає дедалі дорожче. Такі рішення часто штовхають еліти до думки, що ситуацію потрібно змінювати", — каже експерт.

Водночас Жданов вважає малоймовірним сценарій загальної мобілізації в Росії, оскільки це може спровокувати внутрішню нестабільність.

Окрему роль Жданов відвів новітнім технологіям, які можуть вплинути на пришвидшення закінчення війни. За його словами, дефіцит особового складу поступово відчувається з обох сторін, тому вирішальним може стати той, хто швидше зможе масштабно впровадити технологічні рішення на полі бою. Олег Жданов вважає, що наразі Україна має певну перевагу у цьому напрямку.

