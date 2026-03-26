Коли закінчиться війна в Україні: Кулеба дав чесну відповідь
Коли закінчиться війна в Україні: Кулеба дав чесну відповідь

Дмитро Кулеба заявив, що спрогнозувати завершення війни складно.

26 березня 2026, 16:30
Slava Kot

Колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю Дмитру Гордону висловив свої думки щодо війни в Україні. Журналіст запитав його про те, що цікавить кожного українця — як і коли закінчиться війна?

Дмитро Кулеба. Фото з відкритих джерел

Дмитро Кулеба відповів на питання, коли закінчиться війна в Україні провівши паралелі з конфліктами на Близькому Сході, де періодично відбуваються військові загострення.

"Я не знаю. Запитайте громадянина Ізраїлю, в будь-який момент в ізраїльтянина запитайте, коли закінчиться війна, будь-яка, з Газою, з Іраном, чергова з Газою, чергова з Іраном", — сказав Кулеба.

Також Гордон запитав у Кулеби, яким має бути мирний договір між Україною та Росією, щоб він не перетворився на "черговий папірець"? Дипломат вважає, що ключове завдання України полягає у тому, щоб змінити стратегічне сприйняття війни в Москві. 

"Україна повинна навчити Росію уроку про те, що вона ще недостатньо сильна, щоб Москва не могла нас скривавлювати, але вже достатньо сильна, щоб Росія не могла нас вбити. От коли росіяни це зрозуміють, наша війна перейде в формат умовних прикордонних сутичок", — вважає Кулеба.

Водночас дипломат визнав, що найближчими роками Україні буде складно нав’язати Росії власні умови миру. Також Кулеба прямо сказав, що не бачить можливості миру в Україні у найближчі роки. Однак щодо майбутнього, дипломат сказав, що "Україна буде членом Європейського Союзу".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів про прогнози щодо закінчення війни.

Також "Коментарі" писали, хто буде наступним президентом України. Кулеба назвав одне прізвище.



Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=WWvzRCAUmqk
