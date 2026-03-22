"Вимушений усіх розчарувати": Залужний розповів про прогнози щодо закінчення війни

Колишній головнокомандувач Збройних сил України, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний заявив, що наразі неможливо передбачити, коли і як завершиться війна Росії проти України. За його словами, сучасні конфлікти змінюються настільки швидко, що традиційні прогнози більше не працюють.

Валерій Залужний.

У колонці для видання NV Залужний порівняв війну в Україні з новою ескалацією на Близькому Сході. Дипломат наголосив, що обидва конфлікти мають спільну причину, яка походить через відсутність своєчасних рішень на глобальному рівні, що призвело до розбалансування міжнародної системи безпеки.

За його словами, "було очевидно, що якщо російсько-українську війну не зупинити за допомогою глобального рішення, світ може зіткнутися з новим масштабним протистоянням". Залужний переконаний, що у суспільстві часто виникає ілюзія швидкого завершення воєн, оскільки деякі конфлікти в минулому тривали недовго. Водночас сучасна війна демонструє зовсім іншу реальність.

Як приклад він нагадав, що подібні очікування вже звучали на початку повномасштабного вторгнення Росії, коли Кремль розраховував взяти Київ "за три дні". На думку Залужного, подібні ідеї можливо хтось висловлював і щодо Ірану.

"Вимушений усіх розчарувати. Сьогодні неможливо передбачити і спрогнозувати хід і варіанти закінчення і цієї війни. Масштабні зміни, що відбулися на полях російсько-української війни, абсолютно змінили парадигму способів ведення війни і як наслідок — саму сутність бойових можливостей", — стверджує Залужний.

Колишній головнокомандувач зазначив, що нові технології, безпілотники та високоточна зброя дозволяють навіть країнам із обмеженими ресурсами створювати значний військовий потенціал.

"Шкода, що на нашу війну дехто дивився через рожеві окуляри. Бо сьогодні у відносно дешевий спосіб будь-яка країна може мати абсолютно несумісні з її економічним або демографічним ресурсом бойові можливості. Було б бажання і політична воля", — додав Залужний.

