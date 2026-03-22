logo_ukra

BTC/USD

68657

ETH/USD

2081.83

USD/UAH

43.82

EUR/UAH

50.68

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Зеленський розповів, як Трамп допомагає Росії фінансувати війну проти України
commentss НОВИНИ Всі новини

Зеленський розповів, як Трамп допомагає Росії фінансувати війну проти України

Зеленський заявив, що послаблення санкцій проти Росії дозволило Путіну отримати додаткові гроші на війну проти України.

22 березня 2026, 11:30
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент України Володимир Зеленський заявив, що тимчасове послаблення санкцій проти Росії з боку США дозволило Кремлю збільшити продаж сирої нафти та фінансувати війну проти України. За його словами, завдяки цьому російський диктатор Володимир Путін може продовжувати свою агресію.

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський у своєму повідомленні в Telegram зазначив, що Росія продовжує активні атаки по території країни.

"За минулий тиждень Росія випустила по Україні майже 1550 ударних дронів, понад 1260 керованих авіаційних авіабомб, були також дві ракети. За цей самий тиждень через полегшення санкцій Росія збільшила обсяги продажу сирої нафти для заробітку на свою війну", — йдеться в повідомлені.

Президент підкреслив, що прибутки Росії відчутно підсилюють відчуття безкарності Путіна та здатність продовжувати агресію. 

"Тому тиск має продовжуватися, а санкції — працювати. Тіньовий флот Росії не повинен почуватися в безпеці у європейських водах чи будь-яких інших. Танкери, які працюють на бюджет війни, можна й потрібно зупиняти та блокувати, а не лише відпускати", — зауважив президент.

Зеленський подякував лідерам, які підтримують такі рішення, наголошуючи на важливості міжнародної солідарності для наближення миру.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп ухвалив рішення про тимчасове послаблення санкцій проти Росії пояснивши це глобальною ситуацією на енергетичному ринку. Через військові дії США та Ізраїлю проти Ірану поставки нафти у світі ускладнилися, спричинивши зростання цін. Раніше Зеленський попереджав, що таке тимчасове послаблення санкцій може принести Росії приблизно 10 млрд доларів додаткового прибутку, який буде використаний для ведення бойових дій проти України.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Трамп розповів, коли поверне американські санкції проти Росії.

Також "Коментарі" писали, що французький генерал грубо вилаяв Трампа у прямому ефірі.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/18387
Теги:

Новини

Всі новини