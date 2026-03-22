Зеленський розповів, як Трамп допомагає Росії фінансувати війну проти України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що тимчасове послаблення санкцій проти Росії з боку США дозволило Кремлю збільшити продаж сирої нафти та фінансувати війну проти України. За його словами, завдяки цьому російський диктатор Володимир Путін може продовжувати свою агресію.

Президент України Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський у своєму повідомленні в Telegram зазначив, що Росія продовжує активні атаки по території країни.

"За минулий тиждень Росія випустила по Україні майже 1550 ударних дронів, понад 1260 керованих авіаційних авіабомб, були також дві ракети. За цей самий тиждень через полегшення санкцій Росія збільшила обсяги продажу сирої нафти для заробітку на свою війну", — йдеться в повідомлені.

Президент підкреслив, що прибутки Росії відчутно підсилюють відчуття безкарності Путіна та здатність продовжувати агресію.

"Тому тиск має продовжуватися, а санкції — працювати. Тіньовий флот Росії не повинен почуватися в безпеці у європейських водах чи будь-яких інших. Танкери, які працюють на бюджет війни, можна й потрібно зупиняти та блокувати, а не лише відпускати", — зауважив президент.

Зеленський подякував лідерам, які підтримують такі рішення, наголошуючи на важливості міжнародної солідарності для наближення миру.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп ухвалив рішення про тимчасове послаблення санкцій проти Росії пояснивши це глобальною ситуацією на енергетичному ринку. Через військові дії США та Ізраїлю проти Ірану поставки нафти у світі ускладнилися, спричинивши зростання цін. Раніше Зеленський попереджав, що таке тимчасове послаблення санкцій може принести Росії приблизно 10 млрд доларів додаткового прибутку, який буде використаний для ведення бойових дій проти України.

