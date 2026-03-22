Зеленский рассказал, как Трамп помогает России финансировать войну против Украины

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что временное ослабление санкций против России со стороны США позволило Кремлю увеличить продажу сырой нефти и финансировать войну против Украины. По его словам, благодаря этому российский диктатор Владимир Путин может продолжать агрессию.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский в своем сообщении в Telegram отметил, что Россия продолжает активные атаки по территории страны.
Президент подчеркнул, что доходы России ощутимо усиливают чувство безнаказанности Путина и способность продолжать агрессию.
Зеленский поблагодарил лидеров, которые поддерживают такие решения, отмечая важность международной солидарности для приближения мира.
Напомним, что президент США Дональд Трамп принял решение о временном ослаблении санкций против России, объяснив это глобальной ситуацией на энергетическом рынке. Из-за военных действий США и Израиля против Ирана поставки нефти в мире осложнились, повлекшие рост цен. Ранее Зеленский предупреждал, что такое временное ослабление санкций может принести России примерно 10 млрд долларов дополнительной прибыли, которая будет использована для ведения боевых действий против Украины.
