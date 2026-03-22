Зеленский рассказал, как Трамп помогает России финансировать войну против Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что временное ослабление санкций против России со стороны США позволило Кремлю увеличить продажу сырой нефти и финансировать войну против Украины. По его словам, благодаря этому российский диктатор Владимир Путин может продолжать агрессию.

Президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский в своем сообщении в Telegram отметил, что Россия продолжает активные атаки по территории страны.

"За прошедшую неделю Россия выпустила по Украине почти 1550 ударных дронов, более 1260 управляемых авиационных авиабомб, были также две ракеты. За эту же неделю из-за облегчения санкций Россия увеличила объемы продаж сырой нефти для заработка на свою войну", — говорится в сообщении.

Президент подчеркнул, что доходы России ощутимо усиливают чувство безнаказанности Путина и способность продолжать агрессию.

"Поэтому давление должно продолжаться, а санкции — работать. Теневой флот России не должен чувствовать себя в безопасности в европейских водах или каких-либо других. Танкеры, работающие на бюджет войны, можно и нужно останавливать и блокировать, а не только отпускать", — отметил президент.

Зеленский поблагодарил лидеров, которые поддерживают такие решения, отмечая важность международной солидарности для приближения мира.

Напомним, что президент США Дональд Трамп принял решение о временном ослаблении санкций против России, объяснив это глобальной ситуацией на энергетическом рынке. Из-за военных действий США и Израиля против Ирана поставки нефти в мире осложнились, повлекшие рост цен. Ранее Зеленский предупреждал, что такое временное ослабление санкций может принести России примерно 10 млрд долларов дополнительной прибыли, которая будет использована для ведения боевых действий против Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп рассказал, когда вернет американские санкции против России.

Также "Комментарии" писали, что французский генерал грубо обругал Трампа в прямом эфире.