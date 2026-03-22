"Вынужден всех разочаровать": Залужный рассказал о прогнозах об окончании войны

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что пока невозможно предсказать, когда и как завершится война России против Украины. По его словам, современные конфликты меняются столь быстро, что традиционные прогнозы больше не работают.

В колонке для издания NV Залужный сравнил войну в Украине с новой эскалацией на Ближнем Востоке. Дипломат подчеркнул, что оба конфликта имеют общую причину, которая происходит из-за отсутствия своевременных решений на глобальном уровне, что привело к разбалансированию международной системы безопасности.

По его словам, "было очевидно, что если российско-украинскую войну не остановить посредством глобального решения, мир может столкнуться с новым масштабным противостоянием". Залужный убежден, что в обществе часто возникает иллюзия о скором завершении войн, поскольку некоторые конфликты в прошлом продолжались недолго. В то же время, современная война демонстрирует совсем иную реальность.

В качестве примера он напомнил, что подобные ожидания уже звучали в начале полномасштабного вторжения России, когда Кремль рассчитывал взять Киев "за три дня". По мнению Залужного, подобные идеи, возможно, кто-то высказывал и относительно Ирана.

"Вынужден всех разочаровать. Сегодня невозможно предусмотреть и спрогнозировать ход и варианты окончания и этой войны. Масштабные изменения, произошедшие на полях российско-украинской войны, совершенно изменили парадигму способов ведения войны и как следствие – саму сущность боевых возможностей", – утверждает Залужный.

Бывший главнокомандующий отметил, что новые технологии, беспилотники и высокоточные оружия позволяют даже странам с ограниченными ресурсами создавать значительный военный потенциал.

"Жаль, что на нашу войну некоторые смотрели через розовые очки. Потому что сегодня относительно дешевый способ любая страна может иметь абсолютно несовместимые с ее экономическим или демографическим ресурсом боевые возможности. Было бы желание и политическая воля", — добавил Залужный.

