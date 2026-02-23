Залужний закликав змінити підхід до мобілізації: що пропонує

Колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний заявив, що традиційна масова мобілізація в умовах сучасної війни вичерпала себе. За його словами, її має замінити технологічна та економічна мобілізація.

Валерій Залужний. Фото з відкритих джерел

Валерій Залужний під час виступу в Chatham House у Лондоні розповів про необхідність переглянути методи масової мобілізації в умовах сучасної війни.

"Майбутні війни – це точно не багатомільйонні мобілізації усього населення. Мова йде про технологічну та економічну мобілізацію, як запоруку нерозривного процесу забезпечення і підтримання технологічної переваги над противником", — сказав Залужний.

Колишній головнокомандувач зауважив, що роботи сьогодні не тільки виконують допоміжні функції, а й беруть участь у штурмових діях і захоплюють полонених. За його словами, у таких умовах масове застосування живої сили перетворюється на надмірний ризик, як з моральної, так і з тактичної точки зору.

Залужний звернув увагу на демографічні виклики, з якими стикається Європа. Як пояснює дипломат, жодна країна континенту не має позитивного індексу народжуваності. За його словами, досвід України та Росії у війні на виснаження довів, що "традиційний підхід до мобілізації в сучасній війні вже абсолютно себе вичерпав". На його думку, у такій реальності людський ресурс стає найдефіцитнішим і фактично невідновлюваним.

Крім того, Залужний додав, що питання мобілізації є чутливим, саме тому, на його думку, Москва уникає нової хвилі примусової мобілізації.

"Тому Росія не оголошує мобілізацію, якою інколи нас лякають. Для Росії воювати найманцями та добровольцями і воювати примусово мобілізованими – це різні війни. І політичні наслідки у таких війнах будуть абсолютно різні", — додав Залужний.

