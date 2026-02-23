Залужный призвал изменить подход к мобилизации: что предлагает

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что традиционная массовая мобилизация в условиях современной войны исчерпала себя. По его словам, ее должна заменить технологическая и экономическая мобилизация.
Валерий Залужный. Фото из открытых источников
Валерий Залужный, выступая в Chatham House в Лондоне, рассказал о необходимости пересмотреть методы массовой мобилизации в условиях современной войны.
Бывший главнокомандующий отметил, что роботы сегодня не только выполняют вспомогательные функции, но принимают участие в штурмовых действиях и захватывают пленных. По его словам, в таких условиях массовое применение живой силы превращается в чрезмерный риск как с моральной, так и с тактической точки зрения.
Залужный обратил внимание на демографические вызовы, с которыми сталкивается Европа. Как объясняет дипломат, ни одна страна континента не имеет положительного индекса рождаемости. По его словам, опыт Украины и России в войне на истощение доказал, что "традиционный подход к мобилизации в современной войне уже абсолютно себя исчерпал". По его мнению, в такой реальности человеческий ресурс становится самым дефицитным и фактически невосстанавливаемым.
Кроме того, Залужный добавил, что вопрос мобилизации чувствителен, именно поэтому, по его мнению, Москва избегает новой волны принудительной мобилизации.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о заявлении Залужного, в котором он указал, что ни одна страна не имеет достаточной военной силы, чтобы остановить войну в Украине.
Также "Комментарии" писали, что Зеленский прокомментировал заявления Валерия Залужного о провале контрнаступления и возможных политических амбициях.