Залужный призвал изменить подход к мобилизации: что предлагает

Валерий Залужный заявил, что массовую мобилизацию должна заменить технологическая и экономическая модель ведения войны.

23 февраля 2026, 15:40
Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что традиционная массовая мобилизация в условиях современной войны исчерпала себя. По его словам, ее должна заменить технологическая и экономическая мобилизация.

Залужный призвал изменить подход к мобилизации: что предлагает

Валерий Залужный. Фото из открытых источников

Валерий Залужный, выступая в Chatham House в Лондоне, рассказал о необходимости пересмотреть методы массовой мобилизации в условиях современной войны.

"Будущие войны – это точно не многомиллионные мобилизации всего населения. Речь идет о технологической и экономической мобилизации, как залоге неразрывного процесса обеспечения и поддержания технологического превосходства над противником", — сказал Залужный.

Бывший главнокомандующий отметил, что роботы сегодня не только выполняют вспомогательные функции, но принимают участие в штурмовых действиях и захватывают пленных. По его словам, в таких условиях массовое применение живой силы превращается в чрезмерный риск как с моральной, так и с тактической точки зрения.

Залужный обратил внимание на демографические вызовы, с которыми сталкивается Европа. Как объясняет дипломат, ни одна страна континента не имеет положительного индекса рождаемости. По его словам, опыт Украины и России в войне на истощение доказал, что "традиционный подход к мобилизации в современной войне уже абсолютно себя исчерпал". По его мнению, в такой реальности человеческий ресурс становится самым дефицитным и фактически невосстанавливаемым.

Кроме того, Залужный добавил, что вопрос мобилизации чувствителен, именно поэтому, по его мнению, Москва избегает новой волны принудительной мобилизации.

"Поэтому Россия не объявляет мобилизацию, которой иногда нас пугают. Для России воевать наемниками и добровольцами и воевать принудительно мобилизованными – это разные войны. И политические последствия в таких войнах будут совершенно разными", — добавил Залужный.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о заявлении Залужного, в котором он указал, что ни одна страна не имеет достаточной военной силы, чтобы остановить войну в Украине.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский прокомментировал заявления Валерия Залужного о провале контрнаступления и возможных политических амбициях.



Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Yp3WFeGppZ8
