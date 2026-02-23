Залужний зробив жорстку заяву в Лондоні: яка країна може зупинити війну в Україні

Надзвичайний і повноважний посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що сьогодні жодна країна світу не має достатньої військової сили, щоб зупинити війну Росії проти України.

Валерій Залужний. Фото з відкритих джерел

Валерій Залужний під час виступу в Chatham House у Лондоні напередодні річниці повномасштабного вторгнення зауважив, що світ більше не може мислити категоріями старих уявлень про безпеку.

"Сьогодні вже неважливо, хто ще мислить категоріями миру і перебуває в ілюзіях минулого. Сьогоднішня війна між нами і російськими окупантами є такою, як є. І ми точно знаємо, що саме зараз достатньої військової сили, щоб якось завадити цій війні, у жодної країни немає" , — сказав Залужний.

Залужний підкреслив, що сучасна війна докорінно змінилася через технології, від безпілотників до цифрової розвідки. За його словами, питання вже не лише у зброї, а у відповідальності світових лідерів. Саме вона визначить, чи стане ця війна останньою у Європі, чи лише прологом до нових конфліктів.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Залужний в інтерв'ю розповів про провал контрнаступу України у 2023 році. За його словами, невдача сталася через розпорошення сил та недостатнє виділення ресурсів від Зеленського. Невдовзі Зеленський відповів Залужному, який звинуватив його в провалі контрнаступу України.

Також "Коментарі" писали, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заперечив Залужному щодо ситуації на війні в Україні. За словами генерала, війна РФ проти України не зайшла в "глухий кут", як про це говорить посол України у Великій Британії.