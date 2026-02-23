Залужний зробив жорстку заяву в Лондоні: яка країна може зупинити війну в Україні

Рубрики
Надзвичайний і повноважний посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що сьогодні жодна країна світу не має достатньої військової сили, щоб зупинити війну Росії проти України.
Валерій Залужний. Фото з відкритих джерел
Валерій Залужний під час виступу в Chatham House у Лондоні напередодні річниці повномасштабного вторгнення зауважив, що світ більше не може мислити категоріями старих уявлень про безпеку.
Залужний підкреслив, що сучасна війна докорінно змінилася через технології, від безпілотників до цифрової розвідки. За його словами, питання вже не лише у зброї, а у відповідальності світових лідерів. Саме вона визначить, чи стане ця війна останньою у Європі, чи лише прологом до нових конфліктів.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Залужний в інтерв'ю розповів про провал контрнаступу України у 2023 році. За його словами, невдача сталася через розпорошення сил та недостатнє виділення ресурсів від Зеленського. Невдовзі Зеленський відповів Залужному, який звинуватив його в провалі контрнаступу України.
Також "Коментарі" писали, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заперечив Залужному щодо ситуації на війні в Україні. За словами генерала, війна РФ проти України не зайшла в "глухий кут", як про це говорить посол України у Великій Британії.