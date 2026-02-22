Сирський заперечив Залужному щодо ситуації на війні в Україні

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заперечив тезу колишнього очільника ЗСУ Валерія Залужного про те, що війна Росії проти України зайшла в "глухий кут". Сирський вказує на значні втрати Росії, а також на постійний перехід територій під контроль України та РФ.

Сирський відповів Залужному. Фото з відкритих джерел

Олександр Сирський в інтерв’ю Le Monde визнав надзвичайну складність ситуації на війні в Україні, однак наголосив, що бойові дії тривають, а ініціатива на окремих напрямках дозволяє стримувати противника.

За словами Сирського, торік Росія втратила близько 418 тисяч військових убитими та пораненими, тоді як змогла мобілізувати приблизно 406 тисяч осіб. Як пояснив очільник ЗСУ, уперше втрати Росії перевищили рівень набору. Головнокомандувач навів приклади боїв під Добропіллям та у Куп’янську, де українські сили відновили контроль над 97% міста, попри заяви РФ про його повне захоплення. Складною залишається ситуація у Покровську, однак, за його словами, північна частина міста утримується, а просування ворога стабілізоване.

Сирський також підкреслив, що головна мета ЗСУ, не допустити прориву оборони й створити умови для справедливих переговорів щодо закінчення війни в Україні.

Таким чином Сирський фактично відповів на оцінки свого попередника Валерія Залужного, який раніше характеризував війну як позиційну та таку, що зайшла в глухий кут. Нинішній головнокомандувач наголошує, що конфлікт ведеться на суші, в повітрі й на морі, а території продовжують переходити з рук у руки.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Сирський назвав головну причину, чому втрати РФ пішли нагору.

Також "Коментарі" писали, що у партії Зеленського заяви про огиду до Залужного після резонансного інтерв'ю.