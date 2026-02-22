logo

Война с Россией Сырский возразил Залужному по поводу ситуации на войне в Украине
НОВОСТИ

Сырский возразил Залужному по поводу ситуации на войне в Украине

Александр Сырский заявил, что война РФ против Украины не зашла в тупик и привел данные о потерях российской армии.

22 февраля 2026, 09:35
Автор:
avatar

Slava Kot

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский возразил тезис бывшего главы ВСУ Валерия Залужного о том, что война России против Украины зашла в "тупик". Сырский отмечает значительные потери России, а также постоянный переход территорий под контроль Украины и РФ.

Сырский возразил Залужному по поводу ситуации на войне в Украине

Сырский ответил Залужному. Фото из открытых источников

Александр Сырский в интервью Le Monde признал чрезвычайную сложность ситуации на войне в Украине, однако отметил, что боевые действия продолжаются, а инициатива по отдельным направлениям позволяет сдерживать противника.

По словам Сырского, в прошлом году Россия потеряла около 418 тысяч военных убитыми и ранеными, тогда как смогла мобилизовать около 406 тысяч человек. Как объяснил глава ВСУ, впервые потери России превысили уровень набора. Главнокомандующий привел примеры боев под Добропольем и в Купянске, где украинские силы возобновили контроль над 97% города, несмотря на заявления РФ о его полном захвате. Сложной остается ситуация в Покровске, однако, по его словам, северная часть города удерживается, а продвижение врага стабилизировано.

Сырский также подчеркнул, что главная цель ВСУ, не допустить прорыва обороны и создать условия для справедливых переговоров по окончании войны в Украине.

Таким образом, Сырский фактически ответил на оценки своего предшественника Валерия Залужного, ранее характеризовавшего войну как позиционную и зашедшую в тупик. Нынешний главнокомандующий отмечает, что конфликт ведется на суше, в воздухе и море, а территории продолжают переходить из рук в руки.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Сырский назвал главную причину, почему потери РФ пошли наверх.

Также "Комментарии" писали, что у партии Зеленского заявления об отвращении к Залужному после резонансного интервью.



Источник: https://www.lemonde.fr/international/article/2026/02/21/le-general-oleksandr-syrsky-commandant-de-l-armee-ukrainienne-en-2025-les-pertes-de-l-armee-russe-ont-depasse-son-niveau-de-recrutement_6667732_3210.html
