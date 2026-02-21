Сирський: Росія вперше не перекриває втрати мобілізацією

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський в інтерв’ю Le Monde заявив, що Росія втрачає на фронті більше військових, ніж встигає набирати.

Сирський про втрати рф

За його словами, у 2026 році Москва змогла залучити до війська близько 406 тисяч осіб, тоді як втрати РФ становлять приблизно 418 тисяч. Сирський наголосив, що це перший випадок за час повномасштабного вторгнення, коли російська мобілізація не перекриває бойові втрати.

Він також підкреслив, що війна не зайшла у глухий кут. Попри складну ситуацію у 2025 році, Сили оборони змогли стабілізувати фронт, зокрема на Покровському напрямку, а також провести власні наступальні дії поблизу Добропілля та в районі Куп’янська. Таким чином, за словами головкома, було спростовано заяви Кремля про нібито захоплення міста.

Сирський зазначив, що до завершення переговорного процесу ключове завдання української армії — не допустити просування ворога вглиб оборони та звільняти території там, де це можливо.

"Саме це забезпечить чесні переговори, що призведуть до справедливого миру", — підсумував він.

