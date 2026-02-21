logo_ukra

Сирський: Росія вперше не перекриває втрати мобілізацією
Сирський: Росія вперше не перекриває втрати мобілізацією

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Росія вперше за час повномасштабної війни не може компенсувати втрати новою мобілізацією

21 лютого 2026, 23:32
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський в інтерв’ю Le Monde заявив, що Росія втрачає на фронті більше військових, ніж встигає набирати.

Сирський: Росія вперше не перекриває втрати мобілізацією

Сирський про втрати рф

За його словами, у 2026 році Москва змогла залучити до війська близько 406 тисяч осіб, тоді як втрати РФ становлять приблизно 418 тисяч. Сирський наголосив, що це перший випадок за час повномасштабного вторгнення, коли російська мобілізація не перекриває бойові втрати.

Він також підкреслив, що війна не зайшла у глухий кут. Попри складну ситуацію у 2025 році, Сили оборони змогли стабілізувати фронт, зокрема на Покровському напрямку, а також провести власні наступальні дії поблизу Добропілля та в районі Куп’янська. Таким чином, за словами головкома, було спростовано заяви Кремля про нібито захоплення міста.

Сирський зазначив, що до завершення переговорного процесу ключове завдання української армії — не допустити просування ворога вглиб оборони та звільняти території там, де це можливо.

"Саме це забезпечить чесні переговори, що призведуть до справедливого миру", — підсумував він.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що військовослужбовець Сил оборони з позивним "Апостол" напередодні 24 лютого — річниці повномасштабного вторгнення — опублікував емоційне звернення щодо нападів на українських військових.
У своєму дописі він згадав про нещодавні інциденти за участю спецпризначенців та бійців "Айдару", а також припустив, що подібних випадків могло бути більше, просто вони не набули розголосу. "Апостол" поставив риторичне питання про те, проти кого насправді спрямована агресія частини суспільства. Він наголосив, що єдиним ворогом України є Росія, і закликав не переносити внутрішню напругу на військових.



Джерело: https://www.lemonde.fr/international/article/2026/02/21/le-general-oleksandr-syrsky-commandant-de-l-armee-ukrainienne-en-2025-les-pertes-de-l-armee-russe-ont-depasse-son-niveau-de-recrutement_6667732_3210.html
