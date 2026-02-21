Сырский: Россия впервые не перекрывает потери мобилизацией

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в интервью Le Monde заявил, что Россия теряет на фронте больше военных, чем успевает набирать.

Сырский о потерях рф

По его словам, в 2026 году Москва смогла привлечь в армию около 406 тысяч человек, в то время как потери РФ составляют примерно 418 тысяч. Сырский подчеркнул, что это первый случай во время полномасштабного вторжения, когда российская мобилизация не перекрывает боевые потери.

Он также подчеркнул, что война не зашла в тупик. Несмотря на сложную ситуацию в 2025 году, Силы обороны смогли стабилизировать фронт, в частности, на Покровском направлении, а также провести собственные наступательные действия вблизи Доброполья и Купянска. Таким образом, по словам главкома, были опровергнуты заявления Кремля о якобы захвате города.

Сырский отметил, что до завершения переговорного процесса ключевая задача украинской армии — не допустить продвижения врага в глубь обороны и освобождать территории там, где это возможно.

"Именно это обеспечит честные переговоры, которые приведут к справедливому миру", — подытожил он.

