logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.27

EUR/UAH

50.92

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Сырский: Россия впервые не перекрывает потери мобилизацией
commentss НОВОСТИ Все новости

Сырский: Россия впервые не перекрывает потери мобилизацией

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Россия впервые за время полномасштабной войны не может компенсировать потери новой мобилизацией

21 февраля 2026, 23:32
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в интервью Le Monde заявил, что Россия теряет на фронте больше военных, чем успевает набирать.

Сырский: Россия впервые не перекрывает потери мобилизацией

Сырский о потерях рф

По его словам, в 2026 году Москва смогла привлечь в армию около 406 тысяч человек, в то время как потери РФ составляют примерно 418 тысяч. Сырский подчеркнул, что это первый случай во время полномасштабного вторжения, когда российская мобилизация не перекрывает боевые потери.

Он также подчеркнул, что война не зашла в тупик. Несмотря на сложную ситуацию в 2025 году, Силы обороны смогли стабилизировать фронт, в частности, на Покровском направлении, а также провести собственные наступательные действия вблизи Доброполья и Купянска. Таким образом, по словам главкома, были опровергнуты заявления Кремля о якобы захвате города.

Сырский отметил, что до завершения переговорного процесса ключевая задача украинской армии — не допустить продвижения врага в глубь обороны и освобождать территории там, где это возможно.

"Именно это обеспечит честные переговоры, которые приведут к справедливому миру", — подытожил он.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в военнослужащий Сил обороны с позывным "Апостол" накануне 24 февраля — годовщины полномасштабного вторжения — опубликовал эмоциональное обращение по поводу нападений на украинских военных.
В своем сообщении он упомянул о недавних инцидентах с участием спецназовцев и бойцов "Айдара", а также предположил, что подобных случаев могло быть больше, просто они не получили огласки. "Апостол" задал риторический вопрос о том, против кого на самом деле направлена агрессия части общества. Он подчеркнул, что единственным врагом Украины является Россия и призвал не переносить внутреннее напряжение на военных.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.lemonde.fr/international/article/2026/02/21/le-general-oleksandr-syrsky-commandant-de-l-armee-ukrainienne-en-2025-les-pertes-de-l-armee-russe-ont-depasse-son-niveau-de-recrutement_6667732_3210.html
Теги:

Новости

Все новости