Військовослужбовець Сил оборони з позивним "Апостол" напередодні 24 лютого — річниці повномасштабного вторгнення — опублікував емоційне звернення щодо нападів на українських військових.

Військовий про напади на військовослужбовців в Україні

У своєму дописі він згадав про нещодавні інциденти за участю спецпризначенців та бійців "Айдару", а також припустив, що подібних випадків могло бути більше, просто вони не набули розголосу.

"Апостол" поставив риторичне питання про те, проти кого насправді спрямована агресія частини суспільства. Він наголосив, що єдиним ворогом України є Росія, і закликав не переносити внутрішню напругу на військових.







Військовий також описав можливі наслідки гіпотетичної поразки України — окупацію, репресії та знищення української ідентичності — як аргумент на користь необхідності єдності.

Звернення викликало активне обговорення в мережі, зокрема щодо ставлення суспільства до військових у тилу.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що в ійськова кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко прокоментувала резонанс навколо історії у Кривому Розі, де 14-річний підліток опинився в інтернаті після того, як його батька мобілізували. За її словами, хвилю обурення значною мірою підживили заголовки в медіа, які подали ситуацію так, ніби саме мобілізація стала прямою причиною потрапляння дитини до інтернату.

Кирієнко наголосила, що в заголовках часто звучить формулювання на кшталт: “через мобілізацію батька-одинака дитина опинилася в інтернаті”, і це, на її думку, є маніпулятивним та провокує ворожнечу до ТЦК. Журналістка зазначила, що ключовою причиною стала не робота ТЦК, а те, що чоловік вчасно не оформив необхідні документи, які підтверджують його статус батька-одинака. Саме це, за її словами, мало би стати підставою для відстрочки від служби. Вона послалася на пояснення омбудсмена Дмитра Лубінця, який втрутився в ситуацію і вказав на бюрократичний аспект історії.

