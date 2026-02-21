logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.27

EUR/UAH

50.92

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Військовий емоційно звернувся до українців: на що варто звернути увагу
commentss НОВИНИ Всі новини

Військовий емоційно звернувся до українців: на що варто звернути увагу

Напередодні річниці повномасштабного вторгнення військовий із позивним «Апостол» звернувся до українців із різкою заявою щодо нападів на військових

21 лютого 2026, 21:19
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Військовослужбовець Сил оборони з позивним "Апостол" напередодні 24 лютого — річниці повномасштабного вторгнення — опублікував емоційне звернення щодо нападів на українських військових.

Військовий емоційно звернувся до українців: на що варто звернути увагу

Військовий про напади на військовослужбовців в Україні

У своєму дописі він згадав про нещодавні інциденти за участю спецпризначенців та бійців "Айдару", а також припустив, що подібних випадків могло бути більше, просто вони не набули розголосу.

"Апостол" поставив риторичне питання про те, проти кого насправді спрямована агресія частини суспільства. Він наголосив, що єдиним ворогом України є Росія, і закликав не переносити внутрішню напругу на військових.


Військовий емоційно звернувся до українців: на що варто звернути увагу - фото 2

Військовий також описав можливі наслідки гіпотетичної поразки України — окупацію, репресії та знищення української ідентичності — як аргумент на користь необхідності єдності.

Звернення викликало активне обговорення в мережі, зокрема щодо ставлення суспільства до військових у тилу.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що військова кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко прокоментувала резонанс навколо історії у Кривому Розі, де 14-річний підліток опинився в інтернаті після того, як його батька мобілізували. За її словами, хвилю обурення значною мірою підживили заголовки в медіа, які подали ситуацію так, ніби саме мобілізація стала прямою причиною потрапляння дитини до інтернату.
Кирієнко наголосила, що в заголовках часто звучить формулювання на кшталт: “через мобілізацію батька-одинака дитина опинилася в інтернаті”, і це, на її думку, є маніпулятивним та провокує ворожнечу до ТЦК. Журналістка зазначила, що ключовою причиною стала не робота ТЦК, а те, що чоловік вчасно не оформив необхідні документи, які підтверджують його статус батька-одинака. Саме це, за її словами, мало би стати підставою для відстрочки від служби. Вона послалася на пояснення омбудсмена Дмитра Лубінця, який втрутився в ситуацію і вказав на бюрократичний аспект історії.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.instagram.com/p/DVB4gA6DEWM/?igsh=MW5uc3EweDBra2F4cw==
Теги:

Новини

Всі новини