Военный эмоционально обратился к украинцам: на что стоит обратить внимание

Военнослужащий Сил обороны с позывным "Апостол" накануне 24 февраля — годовщины полномасштабного вторжения — опубликовал эмоциональное обращение по поводу нападений на украинских военных.

Военный о нападениях на военнослужащих в Украине

В своем сообщении он упомянул о недавних инцидентах с участием спецназовцев и бойцов "Айдара", а также предположил, что подобных случаев могло быть больше, просто они не получили огласки.

"Апостол" задал риторический вопрос о том, против кого на самом деле направлена агрессия части общества. Он подчеркнул, что единственным врагом Украины является Россия и призвал не переносить внутреннее напряжение на военных.







Военный также описал возможные последствия гипотетического поражения Украины — оккупацию, репрессии и уничтожение украинской идентичности как аргумент в пользу необходимости единства.

Обращение вызвало активное обсуждение в сети, в частности, об отношении общества к военным в тылу.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что военная корреспондентка ТСН Юлия Кириенко прокомментировала резонанс вокруг истории в Кривом Роге, где 14-летний подросток оказался в интернате после того, как его отца мобилизовали. По ее словам, волну возмущения в значительной степени подпитали заголовки в медиа, которые подали ситуацию так, будто именно мобилизация стала прямой причиной попадания ребенка в интернат.

Кириенко подчеркнула, что в заголовках часто звучит формулировка типа: "из-за мобилизации отца-одиночка ребенок оказался в интернате", и это, по его мнению, является манипулятивным и провоцирует вражду к ТЦК. Журналистка отметила, что ключевой причиной стала не работа ТЦК, а то, что мужчина вовремя не оформил необходимые документы, подтверждающие его статус отца-одиночки. Именно это, по ее словам, должно стать основанием для отсрочки от службы. Она сослалась на объяснение вмешавшегося в ситуацию омбудсмена Дмитрия Лубинца, указавшего на бюрократический аспект истории.

