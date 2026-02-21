Воєнкор вражає: якби не примусова мобілізація — де б зараз був фронт

Військова кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко прокоментувала резонанс навколо історії у Кривому Розі, де 14-річний підліток опинився в інтернаті після того, як його батька мобілізували. За її словами, хвилю обурення значною мірою підживили заголовки в медіа, які подали ситуацію так, ніби саме мобілізація стала прямою причиною потрапляння дитини до інтернату.

Примусова мобілізація в Україні

Кирієнко наголосила, що в заголовках часто звучить формулювання на кшталт: “через мобілізацію батька-одинака дитина опинилася в інтернаті”, і це, на її думку, є маніпулятивним та провокує ворожнечу до ТЦК.

Журналістка зазначила, що ключовою причиною стала не робота ТЦК, а те, що чоловік вчасно не оформив необхідні документи, які підтверджують його статус батька-одинака. Саме це, за її словами, мало би стати підставою для відстрочки від служби. Вона послалася на пояснення омбудсмена Дмитра Лубінця, який втрутився в ситуацію і вказав на бюрократичний аспект історії.

На думку Кирієнко, суспільство не завжди вчитується в деталі та офіційні пояснення, натомість реагує на емоційні заголовки, що запускає чергову хвилю хейту до ТЦК.

Вона додала, що подібні історії варто подавати з акцентом на причинно-наслідковий зв’язок і відповідальність сторін, а не спрощувати до формули “мобілізація = інтернат”. Також Кирієнко закликала аудиторію більше фокусуватися на змісті, а не на “крикливій обкладинці”, і вмикати критичне мислення.

Окремо журналістка нагадала, що, за її оцінкою, значну частину поповнення війська сьогодні забезпечують саме ТЦК, і без цієї системи ситуація на фронті могла б бути суттєво гіршою.

