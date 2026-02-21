Военкор поражает: если бы не принудительная мобилизация – где бы сейчас был фронт

Военная корреспондентка Юлия Кириенко прокомментировала резонанс вокруг истории в Кривом Роге, где 14-летний подросток оказался в интернате после того, как его отца мобилизовали. По ее словам, волну возмущения в значительной степени подпитали заголовки в медиа, которые подали ситуацию так, будто именно мобилизация стала прямой причиной попадания ребенка в интернат.

Принудительная мобилизация в Украине

Кириенко подчеркнула, что в заголовках часто звучит формулировка типа: "из-за мобилизации отца-одиночка ребенок оказался в интернате", и это, по его мнению, является манипулятивным и провоцирует вражду к ТЦК.

Журналистка отметила, что ключевой причиной стала не работа ТЦК, а то, что мужчина вовремя не оформил необходимые документы, подтверждающие его статус отца-одиночки. Именно это, по ее словам, должно стать основанием для отсрочки от службы. Она сослалась на объяснение вмешавшегося в ситуацию омбудсмена Дмитрия Лубинца, указавшего на бюрократический аспект истории.

По мнению Кириенко, общество не всегда вчитывается в детали и официальные объяснения, зато реагирует на эмоциональные заголовки, запускающие очередную волну хейта в ТЦК.

Она добавила, что подобные истории следует подавать с акцентом на причинно-следственную связь и ответственность сторон, а не упрощать формулу "мобилизация = интернат". Также Кириенко призвала аудиторию больше фокусироваться на содержании, а не на кричащей обложке, и включать критическое мышление.

Отдельно журналистка напомнила, что, по ее оценке, значительную часть пополнения войск сегодня обеспечивают именно ТЦК, и без этой системы ситуация на фронте могла бы быть существенно хуже.

