Гончаренко зробив жорстоку заяву про інцидент з ТЦК

Народний депутат Олексій Гончаренко прокоментував інцидент у Дніпрі, де працівники територіального центру комплектування застосували перцевий балончик у салоні автобуса.

Гончаренко про ТЦК

За його словами, правоохоронні органи повідомили, що фігурантам може загрожувати до семи років позбавлення волі.

"І це правильно. Не можна покривати злочини", — зазначив депутат.

Гончаренко також заявив, що раніше неодноразово виступав із критикою дій окремих представників ТЦК, наголошуючи на необхідності реформування системи мобілізації. За його словами, Україні потрібні вмотивовані військовослужбовці, а тому слід розвивати рекрутинг та впроваджувати чіткі строки служби.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що в компанії "Укрпошта" повідомили, що понад 72% працівників підприємства становлять жінки, а доставка повісток здійснюється листоношами та працівниками відділень у межах їхніх посадових обов’язків.

У компанії зазначили, що процес вручення повісток організований за тим самим принципом, що й доставка інших реєстрованих поштових відправлень. Облік і контроль виконання здійснюється через внутрішню трекінгову систему, яка дозволяє відстежувати весь цикл — від друку документа до фіксації статусу його доставлення. За словами представників компанії, процес повністю цифровізований і інтегрований у стандартні операційні процедури поштового оператора. Водночас на запитання щодо кількості повісток, які були розповсюджені з моменту початку цієї практики, в "Укрпошті" не відповіли, зазначивши, що така інформація має обмежений доступ.

