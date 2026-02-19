Понад 72% працівників — жінки: як «Укрпошта» доставляє повістки

В компанії "Укрпошта" повідомили, що понад 72% працівників підприємства становлять жінки, а доставка повісток здійснюється листоношами та працівниками відділень у межах їхніх посадових обов’язків.

Повістки від «Укрпошта»

У компанії зазначили, що процес вручення повісток організований за тим самим принципом, що й доставка інших реєстрованих поштових відправлень. Облік і контроль виконання здійснюється через внутрішню трекінгову систему, яка дозволяє відстежувати весь цикл — від друку документа до фіксації статусу його доставлення.

За словами представників компанії, процес повністю цифровізований і інтегрований у стандартні операційні процедури поштового оператора.

Водночас на запитання щодо кількості повісток, які були розповсюджені з моменту початку цієї практики, в "Укрпошті" не відповіли, зазначивши, що така інформація має обмежений доступ.

ародний депутат Олексій Гончаренко заявив про необхідність перевірки механізму перерахування коштів із посилок Укрпошти до благодійного фонду Київської школи економіки (КШЕ). Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що н

За словами парламентаря, з кожного відправлення, оформленого через Укрпошта, 1 гривня спрямовується до благодійного фонду КШЕ. Гончаренко поставив питання щодо підстав такого рішення, зокрема — яким чином було обрано саме цей фонд та чи проводився відкритий конкурс. Нардеп також згадав президента Київської школи економіки Тимофія Милованова, зазначивши, що той раніше був радником керівника Офісу президента Андрія Єрмака. На думку Гончаренка, ці обставини потребують перевірки з боку правоохоронних органів.

