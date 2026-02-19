Понад 72% працівників — жінки: як «Укрпошта» доставляє повістки

Рубрики
Ткачова Марія
В компанії "Укрпошта" повідомили, що понад 72% працівників підприємства становлять жінки, а доставка повісток здійснюється листоношами та працівниками відділень у межах їхніх посадових обов’язків.
Повістки від «Укрпошта»
У компанії зазначили, що процес вручення повісток організований за тим самим принципом, що й доставка інших реєстрованих поштових відправлень. Облік і контроль виконання здійснюється через внутрішню трекінгову систему, яка дозволяє відстежувати весь цикл — від друку документа до фіксації статусу його доставлення.
За словами представників компанії, процес повністю цифровізований і інтегрований у стандартні операційні процедури поштового оператора.
Водночас на запитання щодо кількості повісток, які були розповсюджені з моменту початку цієї практики, в "Укрпошті" не відповіли, зазначивши, що така інформація має обмежений доступ.