Скандал навколо Укрпошти: Гончаренко вимагає розслідування
Скандал навколо Укрпошти: Гончаренко вимагає розслідування

Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що з кожної посилки Укрпошти 1 гривня перераховується до благодійного фонду КШЕ, і закликав правоохоронців перевірити ці відрахування

19 лютого 2026, 18:22
Автор:
Ткачова Марія

Народний депутат Олексій Гончаренко заявив про необхідність перевірки механізму перерахування коштів із посилок Укрпошти до благодійного фонду Київської школи економіки (КШЕ).

Скандал навколо Укрпошти: Гончаренко вимагає розслідування

Скандал навколо Укрпошти

За словами парламентаря, з кожного відправлення, оформленого через Укрпошта, 1 гривня спрямовується до благодійного фонду КШЕ. Гончаренко поставив питання щодо підстав такого рішення, зокрема — яким чином було обрано саме цей фонд та чи проводився відкритий конкурс.

Нардеп також згадав президента Київської школи економіки Тимофія Милованова, зазначивши, що той раніше був радником керівника Офісу президента Андрія Єрмака. На думку Гончаренка, ці обставини потребують перевірки з боку правоохоронних органів.

Парламентар повідомив, що вже направив відповідні звернення до Офісу Генерального прокурора, СБУ, НАБУ та Національної поліції з проханням дати правову оцінку ситуації.

Офіційної реакції з боку Укрпошти або представників КШЕ наразі не оприлюднено.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що в українському публічному просторі спалахнув гострий конфлікт між президентом Київської школи економіки Тимофієм Миловановим та народним депутатом Олексієм Гончаренком. Причиною стала дискусія навколо діяльності генерального директора "Укрпошти" Ігоря Смілянського.
Милованов закликав припинити публічні атаки на керівника "Укрпошти", наголосивши, що сама компанія є важливим брендом і символом України для іноземців — зокрема через відомі поштові марки. За його словами, внутрішні "срачі" шкодять іміджу держави за кордоном і формують негативні асоціації не лише з брендом, а й із подіями, зображеними на марках. Він також зазначив, що в Україні нібито легше критикувати та "хейтити", ніж просувати позитивні бренди, і що оцінювати керівників слід за результатами роботи, а не за поведінкою в соцмережах.



Джерело: https://t.me/oleksiihoncharenko/52921
