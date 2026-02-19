Скандал навколо Укрпошти: Гончаренко вимагає розслідування

Рубрики
Ткачова Марія
Народний депутат Олексій Гончаренко заявив про необхідність перевірки механізму перерахування коштів із посилок Укрпошти до благодійного фонду Київської школи економіки (КШЕ).
Скандал навколо Укрпошти
За словами парламентаря, з кожного відправлення, оформленого через Укрпошта, 1 гривня спрямовується до благодійного фонду КШЕ. Гончаренко поставив питання щодо підстав такого рішення, зокрема — яким чином було обрано саме цей фонд та чи проводився відкритий конкурс.
Нардеп також згадав президента Київської школи економіки Тимофія Милованова, зазначивши, що той раніше був радником керівника Офісу президента Андрія Єрмака. На думку Гончаренка, ці обставини потребують перевірки з боку правоохоронних органів.
Парламентар повідомив, що вже направив відповідні звернення до Офісу Генерального прокурора, СБУ, НАБУ та Національної поліції з проханням дати правову оцінку ситуації.
Офіційної реакції з боку Укрпошти або представників КШЕ наразі не оприлюднено.