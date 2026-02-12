logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.03

EUR/UAH

51.21

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Скандали Скандал навколо «Укрпошти»: публічний вибух між Миловановим та Гончаренко
commentss НОВИНИ Всі новини

Скандал навколо «Укрпошти»: публічний вибух між Миловановим та Гончаренко

Публічна перепалка між Тимофієм Миловановим та Олексієм Гончаренком переросла у жорсткий конфлікт із взаємними звинуваченнями та погрозами

12 лютого 2026, 03:02
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В українському публічному просторі спалахнув гострий конфлікт між президентом Київської школи економіки Тимофієм Миловановим та народним депутатом Олексієм Гончаренком. Причиною стала дискусія навколо діяльності генерального директора "Укрпошти" Ігоря Смілянського.

Скандал навколо «Укрпошти»: публічний вибух між Миловановим та Гончаренко

Скандал між Миловановим та Гончаренко

Милованов закликав припинити публічні атаки на керівника "Укрпошти", наголосивши, що сама компанія є важливим брендом і символом України для іноземців — зокрема через відомі поштові марки. За його словами, внутрішні "срачі" шкодять іміджу держави за кордоном і формують негативні асоціації не лише з брендом, а й із подіями, зображеними на марках.

Він також зазначив, що в Україні нібито легше критикувати та "хейтити", ніж просувати позитивні бренди, і що оцінювати керівників слід за результатами роботи, а не за поведінкою в соцмережах.

У відповідь народний депутат Олексій Гончаренко виступив із різкою заявою на адресу Милованова. У своєму дописі він використав образливі формулювання та заявив, що народних депутатів потрібно "поважати", оскільки за ними стоять голоси виборців.

Крім того, Гончаренко звинуватив Милованова у зв’язках з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком та заявив про можливі "кримінальні справи" і проблеми для нього в майбутньому. Йдеться, зокрема, про натяки на перевірки, питання до університету та репутаційні ризики.

Таким чином, дискусія щодо менеджменту державної компанії переросла у персоналізований політичний конфлікт із взаємними звинуваченнями, що викликало широку реакцію в соцмережах.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у соцмережах з’явилася хвиля скарг від клієнтів сервісу доставки Glovo, які заявляють про неочікуване списання значних сум коштів як "чайові" кур’єрам. Замість звичних 50–100 гривень з рахунків користувачів нібито списувалися тисячі гривень.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/oleksiihoncharenko/52761
Теги:

Новини

Всі новини