Скандал навколо «Укрпошти»: публічний вибух між Миловановим та Гончаренко

В українському публічному просторі спалахнув гострий конфлікт між президентом Київської школи економіки Тимофієм Миловановим та народним депутатом Олексієм Гончаренком. Причиною стала дискусія навколо діяльності генерального директора "Укрпошти" Ігоря Смілянського.

Скандал між Миловановим та Гончаренко

Милованов закликав припинити публічні атаки на керівника "Укрпошти", наголосивши, що сама компанія є важливим брендом і символом України для іноземців — зокрема через відомі поштові марки. За його словами, внутрішні "срачі" шкодять іміджу держави за кордоном і формують негативні асоціації не лише з брендом, а й із подіями, зображеними на марках.

Він також зазначив, що в Україні нібито легше критикувати та "хейтити", ніж просувати позитивні бренди, і що оцінювати керівників слід за результатами роботи, а не за поведінкою в соцмережах.

У відповідь народний депутат Олексій Гончаренко виступив із різкою заявою на адресу Милованова. У своєму дописі він використав образливі формулювання та заявив, що народних депутатів потрібно "поважати", оскільки за ними стоять голоси виборців.

Крім того, Гончаренко звинуватив Милованова у зв’язках з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком та заявив про можливі "кримінальні справи" і проблеми для нього в майбутньому. Йдеться, зокрема, про натяки на перевірки, питання до університету та репутаційні ризики.

Таким чином, дискусія щодо менеджменту державної компанії переросла у персоналізований політичний конфлікт із взаємними звинуваченнями, що викликало широку реакцію в соцмережах.

