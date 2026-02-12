Скандал вокруг «Укрпочты»: публичный взрыв между Миловановым и Гончаренко

В украинском публичном пространстве разразился острый конфликт между президентом Киевской школы экономики Тимофеем Миловановым и народным депутатом Алексеем Гончаренко. Причиной послужила дискуссия вокруг деятельности генерального директора "Укрпочты" Игоря Смилянского.

Скандал между Миловановым и Гончаренко

Милованов призвал прекратить публичные атаки на руководителя "Укрпочты", отметив, что сама компания является важным брендом и символом Украины для иностранцев — в частности, через известные почтовые марки. По его словам, внутренние "срачи" вредят имиджу государства за границей и формируют негативные ассоциации не только с брендом, но и событиями, изображенными на марках.

Он также отметил, что в Украине вроде бы легче критиковать и "хейтиты", чем продвигать положительные бренды, и что оценивать руководителей следует по результатам работы, а не по поведению в соцсетях.

В ответ народный депутат Алексей Гончаренко выступил с резким заявлением в адрес Милованова. В своем сообщении он использовал оскорбительные формулировки и заявил, что народных депутатов нужно уважать, поскольку за ними стоят голоса избирателей.

Кроме того, Гончаренко обвинил Милованова в связях с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком и заявил о возможных "уголовных делах" и проблемах для него в будущем. Речь идет, в частности, о намеках на проверки, вопросах университета и репутационных рисках.

Таким образом, дискуссия по менеджменту государственной компании переросла в персонализированный политический конфликт со взаимными обвинениями, что вызвало широкую реакцию в соцсетях.

