Скандал у Glovo: автоматичні чайові 11 тисяч гривень курʼєру

У соцмережах з’явилася хвиля скарг від клієнтів сервісу доставки Glovo, які заявляють про неочікуване списання значних сум коштів як "чайові" кур’єрам. Замість звичних 50–100 гривень з рахунків користувачів нібито списувалися тисячі гривень.
Чайові в Glovo
За словами постраждалих, більшість звернень до служби підтримки залишаються без оперативної відповіді. Деякі клієнти стверджують, що банки відмовляються скасовувати транзакції, аргументуючи це тим, що платіж був підтверджений користувачем у застосунку.
Окремі користувачі повідомляють, що після тривалого листування їм повертають лише частину коштів — приблизно одну тисячу гривень. При цьому пропонують зарахувати компенсацію на бонусний рахунок Glovo, пояснюючи, що технічно повністю скасувати операцію неможливо.
Публічної позиції компанії щодо ситуації наразі немає. Офіційних коментарів від Glovo не оприлюднено. Водночас у соцмережах користувачі пишуть, що про ймовірний "технічний збій" їм повідомляють самі кур’єри.
Деякі клієнти заявили про намір звернутися до правоохоронних органів та написати відповідні заяви. Наразі невідомо, скільки саме людей постраждали та який загальний обсяг списаних коштів.