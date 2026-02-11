logo_ukra

Голуби довели до в'язниці: пенсіонерка замовила вбивство сусіда у Полтаві
Голуби довели до в’язниці: пенсіонерка замовила вбивство сусіда у Полтаві

У Полтаві конфлікт через голубів закінчився кримінальною справою — пенсіонерка замовила вбивство сусіда

11 лютого 2026, 20:59
Автор:
Ткачова Марія

У Полтаві суд виніс вирок жінці пенсійного віку, яка намагалася організувати вбивство свого сусіда через тривалий побутовий конфлікт. Про це повідомив блогер Ігор Лаченков із посиланням на дані з Єдиного державного реєстру судових рішень.

Голуби довели до в’язниці: пенсіонерка замовила вбивство сусіда у Полтаві

Пенсіонерка замовила вбивство через сварки за голубів

Як встановило слідство, причиною протистояння стали голуби. Син засудженої облаштував у дворі багатоквартирного будинку поїлки для птахів, однак сусід був категорично проти. За матеріалами справи, чоловік перевертав ємності з водою та вигулював собаку поблизу, що лякало птахів.

Між сусідами неодноразово виникали конфлікти. Поліція фіксувала виклики через сварки, а згодом ситуація загострилася — син жінки пошкодив автомобіль опонента.

У липні 2024 року пенсіонерка вирішила вдатися до радикальних дій. Через знайомого вона знайшла чоловіка, який, за її задумом, мав організувати напад на сусіда. За виконання "замовлення" жінка пообіцяла 500 доларів США. Вона передала фото потерпілого та надала інформацію про його звичні маршрути пересування.

Правоохоронці задокументували злочинні наміри. Суд визнав жінку винною та призначив їй покарання у вигляді 6 років і 8 місяців позбавлення волі.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Київ продовжує працювати в умовах підвищеної загрози обстрілів та низьких температур повітря. Комунальні служби та енергетики міста несуть цілодобове чергування, забезпечуючи стабільність критичної інфраструктури в один із найскладніших опалювальних періодів.
У міській владі наголошують: поки зберігається холодна погода, ризик нових ворожих ударів залишається високим. За оперативною інформацією, протягом найближчих 48 годин Росія може готувати комбіновану атаку із застосуванням стратегічної авіації, зокрема бомбардувальників Ту-22М3, а також ракетного озброєння.



Джерело: https://t.me/lachentyt/59539
