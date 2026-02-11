Голуби довели до в’язниці: пенсіонерка замовила вбивство сусіда у Полтаві

У Полтаві суд виніс вирок жінці пенсійного віку, яка намагалася організувати вбивство свого сусіда через тривалий побутовий конфлікт. Про це повідомив блогер Ігор Лаченков із посиланням на дані з Єдиного державного реєстру судових рішень.

Пенсіонерка замовила вбивство через сварки за голубів

Як встановило слідство, причиною протистояння стали голуби. Син засудженої облаштував у дворі багатоквартирного будинку поїлки для птахів, однак сусід був категорично проти. За матеріалами справи, чоловік перевертав ємності з водою та вигулював собаку поблизу, що лякало птахів.

Між сусідами неодноразово виникали конфлікти. Поліція фіксувала виклики через сварки, а згодом ситуація загострилася — син жінки пошкодив автомобіль опонента.

У липні 2024 року пенсіонерка вирішила вдатися до радикальних дій. Через знайомого вона знайшла чоловіка, який, за її задумом, мав організувати напад на сусіда. За виконання "замовлення" жінка пообіцяла 500 доларів США. Вона передала фото потерпілого та надала інформацію про його звичні маршрути пересування.

Правоохоронці задокументували злочинні наміри. Суд визнав жінку винною та призначив їй покарання у вигляді 6 років і 8 місяців позбавлення волі.

