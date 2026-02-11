48 годин ризику: Київ закликають готуватися до масованої російської атаки

Рубрики
Ткачова Марія
Київ продовжує працювати в умовах підвищеної загрози обстрілів та низьких температур повітря. Комунальні служби та енергетики міста несуть цілодобове чергування, забезпечуючи стабільність критичної інфраструктури в один із найскладніших опалювальних періодів.
Загроза російської атаки по Києву
У міській владі наголошують: поки зберігається холодна погода, ризик нових ворожих ударів залишається високим. За оперативною інформацією, протягом найближчих 48 годин Росія може готувати комбіновану атаку із застосуванням стратегічної авіації, зокрема бомбардувальників Ту-22М3, а також ракетного озброєння.
Основною ціллю ворога може стати Київ та область. Також повідомляється про проведення розвідки об’єктів у центральній частині України, включно з Київщиною та Черкащиною, а також у західних регіонах.
У зв’язку з цим киян закликають завчасно підготуватися до можливих перебоїв у роботі інфраструктури та перевірити запаси води.
Рекомендована добова норма на одну людину становить:
• 3 літри питної води;
• 10–12 літрів технічної води для гігієни та приготування їжі.
Міські служби запевняють, що працюють у посиленому режимі та готові до оперативного реагування на можливі наслідки обстрілів.