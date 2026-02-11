48 годин ризику: Київ закликають готуватися до масованої російської атаки

Київ продовжує працювати в умовах підвищеної загрози обстрілів та низьких температур повітря. Комунальні служби та енергетики міста несуть цілодобове чергування, забезпечуючи стабільність критичної інфраструктури в один із найскладніших опалювальних періодів.

Загроза російської атаки по Києву

У міській владі наголошують: поки зберігається холодна погода, ризик нових ворожих ударів залишається високим. За оперативною інформацією, протягом найближчих 48 годин Росія може готувати комбіновану атаку із застосуванням стратегічної авіації, зокрема бомбардувальників Ту-22М3, а також ракетного озброєння.

Основною ціллю ворога може стати Київ та область. Також повідомляється про проведення розвідки об’єктів у центральній частині України, включно з Київщиною та Черкащиною, а також у західних регіонах.

У зв’язку з цим киян закликають завчасно підготуватися до можливих перебоїв у роботі інфраструктури та перевірити запаси води.

Рекомендована добова норма на одну людину становить:

• 3 літри питної води;

• 10–12 літрів технічної води для гігієни та приготування їжі.

Міські служби запевняють, що працюють у посиленому режимі та готові до оперативного реагування на можливі наслідки обстрілів.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у місті Богодухів Харківської області російський ударний безпілотник влучив на територію приватного домоволодіння, спричинивши масштабну пожежу та руйнування житлового будинку. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, внаслідок атаки постраждала 35-річна вагітна жінка. Після влучання БпЛА будинок частково зруйнувався, під завалами опинилися люди. На місці одразу розпочалася пошуково-рятувальна операція із залученням рятувальників ДСНС, медиків та кінологів.

