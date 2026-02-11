logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.03

EUR/UAH

51.21

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією 48 годин ризику: Київ закликають готуватися до масованої російської атаки
commentss НОВИНИ Всі новини

48 годин ризику: Київ закликають готуватися до масованої російської атаки

Столиця проходить один із найскладніших опалювальних періодів на тлі ризику нових масованих атак з боку Росії

11 лютого 2026, 17:34
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Київ продовжує працювати в умовах підвищеної загрози обстрілів та низьких температур повітря. Комунальні служби та енергетики міста несуть цілодобове чергування, забезпечуючи стабільність критичної інфраструктури в один із найскладніших опалювальних періодів.

48 годин ризику: Київ закликають готуватися до масованої російської атаки

Загроза російської атаки по Києву

У міській владі наголошують: поки зберігається холодна погода, ризик нових ворожих ударів залишається високим. За оперативною інформацією, протягом найближчих 48 годин Росія може готувати комбіновану атаку із застосуванням стратегічної авіації, зокрема бомбардувальників Ту-22М3, а також ракетного озброєння.

Основною ціллю ворога може стати Київ та область. Також повідомляється про проведення розвідки об’єктів у центральній частині України, включно з Київщиною та Черкащиною, а також у західних регіонах.

У зв’язку з цим киян закликають завчасно підготуватися до можливих перебоїв у роботі інфраструктури та перевірити запаси води.

Рекомендована добова норма на одну людину становить:

• 3 літри питної води;

• 10–12 літрів технічної води для гігієни та приготування їжі.

Міські служби запевняють, що працюють у посиленому режимі та готові до оперативного реагування на можливі наслідки обстрілів.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у місті Богодухів Харківської області російський ударний безпілотник влучив на територію приватного домоволодіння, спричинивши масштабну пожежу та руйнування житлового будинку. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
За його словами, внаслідок атаки постраждала 35-річна вагітна жінка. Після влучання БпЛА будинок частково зруйнувався, під завалами опинилися люди. На місці одразу розпочалася пошуково-рятувальна операція із залученням рятувальників ДСНС, медиків та кінологів.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/KyivCityOfficial/17120
Теги:

Новини

Всі новини