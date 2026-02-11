48 часов риска: Киев призывают готовиться к массированной российской атаке

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Киев продолжает работать в условиях повышенной угрозы обстрелов и низких температур. Коммунальные службы и энергетики города несут круглосуточное дежурство, обеспечивая стабильность критической инфраструктуры в один из самых сложных отопительных периодов.
Угроза российской атаки по Киеву
В городской власти отмечают: пока сохраняется холодная погода, риск новых вражеских ударов остается высоким. По оперативной информации, в ближайшие 48 часов Россия может готовить комбинированную атаку с применением стратегической авиации, в том числе бомбардировщиков Ту-22М3 , а также ракетного вооружения.
Основной целью неприятеля может стать Киев и область. Также сообщается о проведении разведки объектов в центральной части Украины, включая Киевскую и Черкасскую, а также в западных регионах.
В этой связи киевлян призывают заблаговременно подготовиться к возможным перебоям в работе инфраструктуры и проверить запасы воды.
Рекомендованная суточная норма на одного человека составляет:
• 3 литра питьевой воды;
• 10–12 литров технической воды для гигиены и приготовления пищи.
Городские службы уверяют, что работают в усиленном режиме и готовы к оперативному реагированию на возможные последствия обстрелов.