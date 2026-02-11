logo_ukra

Нічний удар росіян по Харківщині: загинули діти і не тільки
Нічний удар росіян по Харківщині: загинули діти і не тільки

У Харківській області внаслідок удару російського безпілотника по приватному будинку загинули троє дітей та дорослий чоловік, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов

11 лютого 2026, 01:32
Автор:
Ткачова Марія

У місті Богодухів Харківської області російський ударний безпілотник влучив на територію приватного домоволодіння, спричинивши масштабну пожежу та руйнування житлового будинку. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Нічний удар росіян по Харківщині: загинули діти і не тільки

Російська атака по Харківській області

За його словами, внаслідок атаки постраждала 35-річна вагітна жінка. Після влучання БпЛА будинок частково зруйнувався, під завалами опинилися люди. На місці одразу розпочалася пошуково-рятувальна операція із залученням рятувальників ДСНС, медиків та кінологів.

Згодом стало відомо про загибель трьох малолітніх дітей — двох однорічних хлопчиків та дворічної дівчинки. Також від отриманих травм помер 34-річний чоловік, який перебував у будинку разом із дітьми під час удару.

Крім того, поранення дістала 74-річна жінка. Медики надають їй необхідну допомогу, її стан уточнюється.

За даними обласної влади, пожежу вдалося локалізувати, пошуково-рятувальні роботи завершено. Обставини атаки та тип застосованого безпілотника уточнюються.

У Харківській ОВА висловили співчуття родинам загиблих та наголосили, що російські удари по цивільній інфраструктурі вкотре призводять до загибелі мирних мешканців, зокрема дітей.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Росії заявили про масштабну атаку безпілотників у нічний час. За даними Міністерство оборони Російської Федерації, сили протиповітряної оборони за три години нібито збили 48 українських БПЛА.
Згідно з офіційним зведенням, найбільшу кількість дронів зафіксували над Ростовською областю — там заявили про 17 збитих апаратів. Ще по 10 безпілотників, за версією російського військового відомства, було знищено над Бєлгородською областю та Краснодарським краєм.



