Нічний удар росіян по Харківщині: загинули діти і не тільки

У місті Богодухів Харківської області російський ударний безпілотник влучив на територію приватного домоволодіння, спричинивши масштабну пожежу та руйнування житлового будинку. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Російська атака по Харківській області

За його словами, внаслідок атаки постраждала 35-річна вагітна жінка. Після влучання БпЛА будинок частково зруйнувався, під завалами опинилися люди. На місці одразу розпочалася пошуково-рятувальна операція із залученням рятувальників ДСНС, медиків та кінологів.

Згодом стало відомо про загибель трьох малолітніх дітей — двох однорічних хлопчиків та дворічної дівчинки. Також від отриманих травм помер 34-річний чоловік, який перебував у будинку разом із дітьми під час удару.

Крім того, поранення дістала 74-річна жінка. Медики надають їй необхідну допомогу, її стан уточнюється.

За даними обласної влади, пожежу вдалося локалізувати, пошуково-рятувальні роботи завершено. Обставини атаки та тип застосованого безпілотника уточнюються.

У Харківській ОВА висловили співчуття родинам загиблих та наголосили, що російські удари по цивільній інфраструктурі вкотре призводять до загибелі мирних мешканців, зокрема дітей.

