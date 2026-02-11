Ночной удар россиян по Харьковщине: погибли дети и не только

Рубрики
Ткачова Марія
В городе Богодухов Харьковской области российский ударный беспилотник попал на территорию частного домовладения, вызвав масштабный пожар и разрушение жилого дома. Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Российская атака по Харьковской области
По его словам, в результате атаки пострадала 35-летняя беременная женщина. После попадания БПЛА дом частично разрушился, под завалами оказались люди. На месте началась поисково-спасательная операция с привлечением спасателей ГСЧС, медиков и кинологов.
Впоследствии стало известно о гибели трех малолетних детей — двух годовалых мальчиков и двухлетней девочки. Также от полученных травм скончался 34-летний мужчина, находившийся в доме вместе с детьми во время удара.
Кроме того, ранения получила 74-летняя женщина. Медики оказывают ей необходимую помощь, ее состояние уточняется.
По данным областных властей, пожар удалось локализовать, поисково-спасательные работы завершены. Обстоятельства атаки и тип применяемого беспилотника уточняются.
В Харьковской ОВА выразили соболезнования семьям погибших и подчеркнули, что российские удары по гражданской инфраструктуре в очередной раз приводят к гибели мирных жителей, в том числе детей.