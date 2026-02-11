Ночной удар россиян по Харьковщине: погибли дети и не только

В городе Богодухов Харьковской области российский ударный беспилотник попал на территорию частного домовладения, вызвав масштабный пожар и разрушение жилого дома. Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Российская атака по Харьковской области

По его словам, в результате атаки пострадала 35-летняя беременная женщина. После попадания БПЛА дом частично разрушился, под завалами оказались люди. На месте началась поисково-спасательная операция с привлечением спасателей ГСЧС, медиков и кинологов.

Впоследствии стало известно о гибели трех малолетних детей — двух годовалых мальчиков и двухлетней девочки. Также от полученных травм скончался 34-летний мужчина, находившийся в доме вместе с детьми во время удара.

Кроме того, ранения получила 74-летняя женщина. Медики оказывают ей необходимую помощь, ее состояние уточняется.

По данным областных властей, пожар удалось локализовать, поисково-спасательные работы завершены. Обстоятельства атаки и тип применяемого беспилотника уточняются.

В Харьковской ОВА выразили соболезнования семьям погибших и подчеркнули, что российские удары по гражданской инфраструктуре в очередной раз приводят к гибели мирных жителей, в том числе детей.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в России заявили о масштабной атаке беспилотников в ночное время. По данным Министерства обороны Российской Федерации, силы противовоздушной обороны за три часа якобы сбили 48 украинских БПЛА.

Согласно официальному своду, наибольшее количество дронов зафиксировали над Ростовской областью — там заявили о 17 сбитых аппаратах. Еще по 10 беспилотников, по версии российского военного ведомства, были уничтожены над Белгородской областью и Краснодарским краем.

