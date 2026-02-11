Росія здригається від вибухів: атака по різним містам

У Росії заявили про масштабну атаку безпілотників у нічний час. За даними Міністерство оборони Російської Федерації, сили протиповітряної оборони за три години нібито збили 48 українських БПЛА.

Українська атака на Росію

Згідно з офіційним зведенням, найбільшу кількість дронів зафіксували над Ростовською областю — там заявили про 17 збитих апаратів. Ще по 10 безпілотників, за версією російського військового відомства, було знищено над Бєлгородською областю та Краснодарським краєм.

Крім того, російська сторона повідомляє про сім БПЛА, нібито збитих над акваторією Азовського моря, три — над анексованим Кримом та один — над Воронезькою областю.

У місті Сочі, за заявами російських чиновників, робота протиповітряної оборони триває й надалі. Місцеві жителі повідомляють у соцмережах щонайменше про один потужний вибух у небі над містом.

Незалежного підтвердження кількості збитих дронів або наслідків роботи ППО наразі немає. Українська сторона ці повідомлення офіційно не коментувала.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Україна розробила власну лазерну систему протиповітряної оборони, здатну знищувати повітряні цілі, зокрема безпілотники. Проєкт отримав назву Sunray. Його роботу українські військові продемонстрували журналісту Саймону Шустеру з видання The Atlantic.

За описом журналіста, установка є компактною та мобільною: система легко вміщується у багажник автомобіля, не створює шуму та не випромінює видимого світла. Лазерна гармата монтується на дах пікапа і зовні нагадує телескоп із кількома камерами, які відповідають за супровід цілі. Під час демонстраційного випробування українські військові запустили малий безпілотник, після чого навели на нього лазер. Камери відстежували ціль у реальному часі, а вже за кілька секунд дрон загорівся в повітрі. За словами Шустера, ураження виглядало так, ніби ціль вразила "невидима блискавка".

