Росія здригається від вибухів: атака по різним містам

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
У Росії заявили про масштабну атаку безпілотників у нічний час. За даними Міністерство оборони Російської Федерації, сили протиповітряної оборони за три години нібито збили 48 українських БПЛА.
Українська атака на Росію
Згідно з офіційним зведенням, найбільшу кількість дронів зафіксували над Ростовською областю — там заявили про 17 збитих апаратів. Ще по 10 безпілотників, за версією російського військового відомства, було знищено над Бєлгородською областю та Краснодарським краєм.
Крім того, російська сторона повідомляє про сім БПЛА, нібито збитих над акваторією Азовського моря, три — над анексованим Кримом та один — над Воронезькою областю.
У місті Сочі, за заявами російських чиновників, робота протиповітряної оборони триває й надалі. Місцеві жителі повідомляють у соцмережах щонайменше про один потужний вибух у небі над містом.
Незалежного підтвердження кількості збитих дронів або наслідків роботи ППО наразі немає. Українська сторона ці повідомлення офіційно не коментувала.