logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.09

EUR/UAH

51.25

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Росія здригається від вибухів: атака по різним містам
commentss НОВИНИ Всі новини

Росія здригається від вибухів: атака по різним містам

Міністерство оборони РФ повідомило про нібито знищення десятків українських безпілотників над кількома регіонами Росії, Азовським морем та окупованим Кримом упродовж трьох годин

11 лютого 2026, 01:20
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

У Росії заявили про масштабну атаку безпілотників у нічний час. За даними Міністерство оборони Російської Федерації, сили протиповітряної оборони за три години нібито збили 48 українських БПЛА.

Росія здригається від вибухів: атака по різним містам

Українська атака на Росію

Згідно з офіційним зведенням, найбільшу кількість дронів зафіксували над Ростовською областю — там заявили про 17 збитих апаратів. Ще по 10 безпілотників, за версією російського військового відомства, було знищено над Бєлгородською областю та Краснодарським краєм.

Крім того, російська сторона повідомляє про сім БПЛА, нібито збитих над акваторією Азовського моря, три — над анексованим Кримом та один — над Воронезькою областю.

У місті Сочі, за заявами російських чиновників, робота протиповітряної оборони триває й надалі. Місцеві жителі повідомляють у соцмережах щонайменше про один потужний вибух у небі над містом.

Незалежного підтвердження кількості збитих дронів або наслідків роботи ППО наразі немає. Українська сторона ці повідомлення офіційно не коментувала.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Україна розробила власну лазерну систему протиповітряної оборони, здатну знищувати повітряні цілі, зокрема безпілотники. Проєкт отримав назву Sunray. Його роботу українські військові продемонстрували журналісту Саймону Шустеру з видання The Atlantic.
За описом журналіста, установка є компактною та мобільною: система легко вміщується у багажник автомобіля, не створює шуму та не випромінює видимого світла. Лазерна гармата монтується на дах пікапа і зовні нагадує телескоп із кількома камерами, які відповідають за супровід цілі. Під час демонстраційного випробування українські військові запустили малий безпілотник, після чого навели на нього лазер. Камери відстежували ціль у реальному часі, а вже за кілька секунд дрон загорівся в повітрі. За словами Шустера, ураження виглядало так, ніби ціль вразила "невидима блискавка".



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/astrapress/104064
Теги:

Новини

Всі новини