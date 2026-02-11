Россия содрогается от взрывов: атака по разным городам

В России заявили о масштабной атаке беспилотников в ночное время. По данным Министерства обороны Российской Федерации , силы противовоздушной обороны за три часа якобы сбили 48 украинских БПЛА.

Украинская атака на Россию

Согласно официальному своду, наибольшее количество дронов зафиксировали над Ростовской областью — там заявили о 17 сбитых аппаратах. Еще по 10 беспилотников, по версии российского военного ведомства, были уничтожены над Белгородской областью и Краснодарским краем.

Кроме того, российская сторона сообщает о семи БПЛА, якобы сбитых над акваторией Азовского моря, три над аннексированным Крымом и одна над Воронежской областью.

В городе Сочи, по заявлениям российских чиновников, работа противовоздушной обороны продолжается и дальше. Местные жители сообщают в соцсетях как минимум об одном мощном взрыве в небе над городом.

Независимого подтверждения количества сбитых дронов или последствий работы ПВО пока нет. Украинская сторона эти сообщения официально не комментировала.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Украина разработала собственную лазерную систему противовоздушной обороны, способную уничтожать воздушные цели, в том числе беспилотники. Проект получил название Sunray. Его работу украинские военные продемонстрировали журналисту Саймону Шустеру из издания The Atlantic.

По описанию журналиста, установка компактна и мобильна: система легко помещается в багажник автомобиля, не создает шума и не излучает видимого света. Лазерная пушка монтируется на крышу пикапа и снаружи напоминает телескоп с несколькими камерами, отвечающими за сопровождение цели. Во время демонстрационного испытания украинские военные запустили маленького беспилотника, после чего навели на него лазер. Камеры отслеживали цель в реальном времени, а уже через несколько секунд дрон загорелся в воздухе. По словам Шустера, поражение выглядело так, будто цель поразила "невидимая молния".

