Россия содрогается от взрывов: атака по разным городам

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
В России заявили о масштабной атаке беспилотников в ночное время. По данным Министерства обороны Российской Федерации , силы противовоздушной обороны за три часа якобы сбили 48 украинских БПЛА.
Украинская атака на Россию
Согласно официальному своду, наибольшее количество дронов зафиксировали над Ростовской областью — там заявили о 17 сбитых аппаратах. Еще по 10 беспилотников, по версии российского военного ведомства, были уничтожены над Белгородской областью и Краснодарским краем.
Кроме того, российская сторона сообщает о семи БПЛА, якобы сбитых над акваторией Азовского моря, три над аннексированным Крымом и одна над Воронежской областью.
В городе Сочи, по заявлениям российских чиновников, работа противовоздушной обороны продолжается и дальше. Местные жители сообщают в соцсетях как минимум об одном мощном взрыве в небе над городом.
Независимого подтверждения количества сбитых дронов или последствий работы ПВО пока нет. Украинская сторона эти сообщения официально не комментировала.