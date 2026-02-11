Лазер замість ракет: Україна створила власну зброю майбутнього

Рубрики
Україна розробила власну лазерну систему протиповітряної оборони, здатну знищувати повітряні цілі, зокрема безпілотники. Проєкт отримав назву Sunray. Його роботу українські військові продемонстрували журналісту Саймону Шустеру з видання The Atlantic.
Українська лазерна зброя проти російських шахедів
За описом журналіста, установка є компактною та мобільною: система легко вміщується у багажник автомобіля, не створює шуму та не випромінює видимого світла. Лазерна гармата монтується на дах пікапа і зовні нагадує телескоп із кількома камерами, які відповідають за супровід цілі.
Під час демонстраційного випробування українські військові запустили малий безпілотник, після чого навели на нього лазер. Камери відстежували ціль у реальному часі, а вже за кілька секунд дрон загорівся в повітрі. За словами Шустера, ураження виглядало так, ніби ціль вразила "невидима блискавка".
Як зазначає The Atlantic, розробка системи Sunray тривала близько двох років і коштувала кілька мільйонів доларів. У майбутньому розробники планують продавати установку за кількасот тисяч доларів за одиницю.
Видання порівнює українську розробку з американською лазерною системою HELIOS, яку створює компанія Lockheed Martin. Контракт США на розробку HELIOS оцінюється у близько 150 мільйонів доларів, що робить український проєкт значно дешевшим за західні аналоги.
Sunray розглядають як потенційний інструмент боротьби з дронами, який може доповнити існуючі системи ППО, особливо в умовах масованих атак безпілотників.