Лазер замість ракет: Україна створила власну зброю майбутнього
Лазер замість ракет: Україна створила власну зброю майбутнього

Українські інженери розробили мобільну лазерну систему Sunray, здатну безшумно знищувати повітряні цілі, про що повідомило видання The Atlantic

11 лютого 2026, 00:39
Ткачова Марія

Україна розробила власну лазерну систему протиповітряної оборони, здатну знищувати повітряні цілі, зокрема безпілотники. Проєкт отримав назву Sunray. Його роботу українські військові продемонстрували журналісту Саймону Шустеру з видання The Atlantic.

Лазер замість ракет: Україна створила власну зброю майбутнього

Українська лазерна зброя проти російських шахедів

За описом журналіста, установка є компактною та мобільною: система легко вміщується у багажник автомобіля, не створює шуму та не випромінює видимого світла. Лазерна гармата монтується на дах пікапа і зовні нагадує телескоп із кількома камерами, які відповідають за супровід цілі.

Під час демонстраційного випробування українські військові запустили малий безпілотник, після чого навели на нього лазер. Камери відстежували ціль у реальному часі, а вже за кілька секунд дрон загорівся в повітрі. За словами Шустера, ураження виглядало так, ніби ціль вразила "невидима блискавка".

Як зазначає The Atlantic, розробка системи Sunray тривала близько двох років і коштувала кілька мільйонів доларів. У майбутньому розробники планують продавати установку за кількасот тисяч доларів за одиницю.

Видання порівнює українську розробку з американською лазерною системою HELIOS, яку створює компанія Lockheed Martin. Контракт США на розробку HELIOS оцінюється у близько 150 мільйонів доларів, що робить український проєкт значно дешевшим за західні аналоги.

Sunray розглядають як потенційний інструмент боротьби з дронами, який може доповнити існуючі системи ППО, особливо в умовах масованих атак безпілотників.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що в Україні запровадили механізм примусової евакуації дітей із зон активних бойових дій без згоди батьків або законних представників. Відповідне рішення підтримала Верховна Рада України, повідомили в Мінестерстві внутрішніх справ України.



Джерело: https://www.theatlantic.com/national-security/2026/02/ukraine-drones-lasers-iron-dome/685944/
