Держава забере дітей силою: Рада дозволила евакуацію без згоди батьків
commentss НОВИНИ Всі новини

Держава забере дітей силою: Рада дозволила евакуацію без згоди батьків

Верховна Рада дозволила примусову евакуацію дітей із територій активних бойових дій навіть у разі відмови батьків, передавши ключову роль військовим адміністраціям і поліції

10 лютого 2026, 22:46
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В Україні запровадили механізм примусової евакуації дітей із зон активних бойових дій без згоди батьків або законних представників. Відповідне рішення підтримала Верховна Рада України, повідомили в Мінестерстві внутрішніх справ України.

Держава забере дітей силою: Рада дозволила евакуацію без згоди батьків

Силова евакуація дітей із зон бойових дій

Згідно з ухваленим порядком, рішення про обов’язкову евакуацію ухвалюватимуть військові адміністрації — на підставі письмового звернення військового командування та після погодження з Координаційним штабом. Йдеться виключно про території, де тривають або можливі активні бойові дії та існує безпосередня загроза життю дітей.

У разі, якщо батьки або опікуни відмовляються вивозити дітей у безпечніші регіони, держава бере ініціативу на себе. Примусову евакуацію здійснюватиме поліцейський, який має право забрати дитину без згоди дорослих та передати її органам опіки й піклування.

Надалі саме соціальні служби відповідатимуть за розміщення дитини, її безпеку, доступ до освіти, медичної допомоги та психологічної підтримки. Влада наголошує, що пріоритетом рішення є захист життя та здоров’я неповнолітніх, навіть у ситуаціях, коли дорослі свідомо ігнорують небезпеку.

Рішення викликало активне обговорення в суспільстві, адже вперше держава отримує законні інструменти для втручання у випадках, коли діти залишаються під обстрілами через позицію батьків.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що російська окупаційна адміністрація в анексованому Криму стурбована зростанням проукраїнських настроїв серед підлітків і посилює контроль за молоддю. Про це на умовах анонімності розповів активіст міжнародної кампанії #LiberateCrimea проєкту Крим.Реалії.



Джерело: https://hromadske.ua/sytuatsiia-na-fronti/259225-verkhovna-rada-proholosuvala-za-prymusovu-evakuatsiiu-ditey-bez-zhody-batkiv
