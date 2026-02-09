Що відбувається на півострові: підлітки в Криму вчать українську і тікають

Російська окупаційна адміністрація в анексованому Криму стурбована зростанням проукраїнських настроїв серед підлітків і посилює контроль за молоддю. Про це на умовах анонімності розповів активіст міжнародної кампанії #LiberateCrimea проєкту Крим.Реалії.

Проукраїнська позиція підлітків в Криму

За його словами, Міністерство освіти і науки російського "уряду" Криму отримало завдання максимально залучати підлітків до гуртків, секцій і клубів, паралельно посилюючи проросійську ідеологічну роботу в школах та інших дитячих закладах.

Активіст зазначає, що кримські підлітки дедалі частіше самостійно виходять на контакт з проукраїнськими інформаційними ресурсами та волонтерами, вивчають українську мову й спілкуються нею між собою. Після завершення школи частина молоді виїжджає на підконтрольну Україні територію та відкрито дає інтерв’ю, що, за його словами, демонструє провал російської пропаганди у шкільному та студентському середовищі.

За інформацією джерел активіста, з цього приводу відбулася закрита нарада за участі російських чиновників і силовиків, під час якої було ухвалено рішення посилити контроль над підлітками та збільшити ідеологічний тиск на їхній світогляд.

Минулого тижня в Криму в батьківських чатах масово поширювали повідомлення з рекомендаціями щодо "зниження ризику потрапляння дитини під вплив екстремістської пропаганди". У них батькам радять контролювати коло спілкування дітей, стежити за інформацією, яку вони споживають, та активно залучати їх до секцій, гуртків і військово-патріотичних клубів.

У "Крим.Реалії" зазначають, що російська влада фактично визнає: діти та підлітки на півострові дедалі частіше співпрацюють з українськими спецслужбами у протидії Росії.

