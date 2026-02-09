Что происходит на полуострове: подростки в Крыму учат украинский и бегут

Российская оккупационная администрация в аннексированном Крыму озабочена ростом проукраинских настроений среди подростков и ужесточает контроль за молодежью. Об этом на условиях анонимности рассказал активист международной кампании #LiberateCrimea проекту Крым.Реалии .

Проукраинская позиция подростков в Крыму

По его словам, Министерство образования и науки российского "правительства" Крыма получило задачу максимально привлекать подростков в кружки, секции и клубы, параллельно усиливая пророссийскую идеологическую работу в школах и других детских учреждениях.

Активист отмечает, что крымские подростки все чаще самостоятельно выходят на контакт с проукраинскими информационными ресурсами и волонтерами, изучают украинский язык и общаются на нем между собой. После окончания школы часть молодежи выезжает на подконтрольную Украине территорию и дает интервью, что, по его словам, демонстрирует провал российской пропаганды в школьной и студенческой среде.

По информации источников активиста, на этот счет состоялось закрытое совещание с участием российских чиновников и силовиков, в ходе которого было принято решение усилить контроль над подростками и увеличить идеологическое давление на их мировоззрение.

На прошлой неделе в Крыму в родительских чатах массово распространялись сообщения с рекомендациями по снижению риска попадания ребенка под влияние экстремистской пропаганды. В них родителям советуют контролировать круг общения детей, следить за информацией, которую они потребляют, и активно привлекать их в секции, кружки и военно-патриотические клубы.

В "Крым.Реалии" отмечают, что российские власти фактически признают: дети и подростки на полуострове все чаще сотрудничают с украинскими спецслужбами в противодействии России.

