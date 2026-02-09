РФ знищує власних військових під час здачі: байдуже свій чи чужий

Російські військові вкотре підтвердили: їм байдуже, кого вбивати — українців чи власних солдатів.

Рф розстрілює своїх військових

У районі Часового Яру двоє російських штурмовиків здалися в полон бійцям 24-ї бригади Сил оборони України та прямували до українських позицій у супроводі дрона. Обидва йшли з піднятими руками, що чітко фіксувалося з повітря.

Попри це, російські підрозділи атакували своїх же FPV-дроном. Один із військових загинув на місці. Другому вдалося добігти до позицій ЗСУ та врятуватися.

Це не поодинокий випадок. У російській армії системно культивується ідея "героїчної смерті" — навіть через самознищення. Спроба здатися або зберегти життя вважається слабкістю й "зрадою". Така практика, хоча й не оформлена офіційно, фактично санкціонована зверху.

Мета очевидна: мінімізувати кількість російських військових, які потрапляють у полон. Державі-агресору не потрібні солдати, що повертаються додому — значно вигідніше тримати в неволі українців, катувати їх і використовувати як інструмент тиску.

Показово, що під час обмінів Росія насамперед повертає тих своїх військових, яких можна швидко знову відправити на фронт. У цій системі "справжній герой" — це мертвий солдат, а не той, хто вижив.



Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що на Покровському напрямку не існує суцільної лінії фронту, а так звана "сіра зона" може простягатися на десятки кілометрів. Про це повідомляють у 7 корпусі ДШВ.

За даними корпусу, українські Сили оборони продовжують оборонну операцію на півночі Покровська та Мирнограда. Наразі бойові зіткнення відбуваються не вздовж чітко окресленої лінії, а на значній території між окремими позиціями сторін, які разом формують широку сіру зону. У 7 корпусі ДШВ пояснюють, що на цій ділянці працюють українські пошуково-ударні групи, завдання яких — не допустити інфільтрації російських підрозділів у північному напрямку. Саме через таку динаміку боїв говорити про класичну лінію фронту, як це часто роблять аналітики, є некоректно.

