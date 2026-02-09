РФ знищує власних військових під час здачі: байдуже свій чи чужий

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Російські військові вкотре підтвердили: їм байдуже, кого вбивати — українців чи власних солдатів.
Рф розстрілює своїх військових
У районі Часового Яру двоє російських штурмовиків здалися в полон бійцям 24-ї бригади Сил оборони України та прямували до українських позицій у супроводі дрона. Обидва йшли з піднятими руками, що чітко фіксувалося з повітря.
Попри це, російські підрозділи атакували своїх же FPV-дроном. Один із військових загинув на місці. Другому вдалося добігти до позицій ЗСУ та врятуватися.
Це не поодинокий випадок. У російській армії системно культивується ідея "героїчної смерті" — навіть через самознищення. Спроба здатися або зберегти життя вважається слабкістю й "зрадою". Така практика, хоча й не оформлена офіційно, фактично санкціонована зверху.
Мета очевидна: мінімізувати кількість російських військових, які потрапляють у полон. Державі-агресору не потрібні солдати, що повертаються додому — значно вигідніше тримати в неволі українців, катувати їх і використовувати як інструмент тиску.
Показово, що під час обмінів Росія насамперед повертає тих своїх військових, яких можна швидко знову відправити на фронт. У цій системі "справжній герой" — це мертвий солдат, а не той, хто вижив.