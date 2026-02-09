Під Покровськом немає лінії фронту: військові приголомшили заявою

На Покровському напрямку не існує суцільної лінії фронту, а так звана "сіра зона" може простягатися на десятки кілометрів. Про це повідомляють у 7 корпусі ДШВ.

Лінія фронту під Покровськом

За даними корпусу, українські Сили оборони продовжують оборонну операцію на півночі Покровська та Мирнограда. Наразі бойові зіткнення відбуваються не вздовж чітко окресленої лінії, а на значній території між окремими позиціями сторін, які разом формують широку сіру зону.

У 7 корпусі ДШВ пояснюють, що на цій ділянці працюють українські пошуково-ударні групи, завдання яких — не допустити інфільтрації російських підрозділів у північному напрямку. Саме через таку динаміку боїв говорити про класичну лінію фронту, як це часто роблять аналітики, є некоректно.

Замість безперервної оборонної смуги на Покровському напрямку розміщені окремі спостережні та вогневі позиції — як українські, так і російські. При цьому на різних відтинках ситуація може змінюватися, і тактична перевага переходить від однієї сторони до іншої.

Як уточнив офіцер відділення комунікацій 7 корпусу ДШВ Сергій Окішев, саме з урахуванням такої фрагментованої ситуації аналітики DeepState наносять лінію фронту на мапах. Водночас ця лінія є умовною і не відображає повною мірою реальну картину боїв на місцевості.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що р осійська сторона заявила про нібито захоплення населеного пункту Придорожнє у Запорізькій області. Втім, ця інформація не відповідає дійсності.

Як повідомляють українські військові з місця подій, противник традиційно "намалював" просування на мапах наперед, після чого намагався підтвердити вигадані успіхи тактикою малих груп. Зокрема, росіяни закидали до населеного пункту диверсійно-розвідувальну групу з метою встановлення прапора та створення візуальної картинки для пропаганди.

