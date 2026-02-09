На Покровском направлении не существует сплошной линии фронта, а так называемая серая зона может простираться на десятки километров. Об этом сообщают в 7 корпусе ДШУ.

Линия фронта под Покровском

По данным корпуса, украинские Силы обороны продолжают операцию на севере Покровска и Мирнограда. Боевые столкновения происходят не вдоль четко очерченной линии, а на значительной территории между отдельными позициями сторон, которые вместе формируют широкую серую зону.

В 7 корпусе ДШУ объясняют, что на этом участке работают украинские поисково-ударные группы, задача которых не допустить инфильтрации российских подразделений в северном направлении. Именно из-за такой динамики боев говорить о классической линии фронта, как это часто делают аналитики, некорректно.

Вместо непрерывной оборонительной полосы на Покровском направлении размещены отдельные наблюдательные и огневые позиции как украинские, так и российские. При этом на разных отрезках ситуация может изменяться, и тактическое преимущество переходит от одной стороны к другой.

Как уточнил офицер отделения коммуникаций 7 корпуса ДШВ Сергей Окишев , именно с учетом такой фрагментированной ситуации аналитики DeepState наносят линию фронта на картах. В то же время эта линия условна и не отражает в полной мере реальную картину боев на местности.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российская сторона заявила о якобы захвате населенного пункта Придорожное в Запорожской области. Впрочем, эта информация не соответствует действительности.

Как сообщают украинские военные с места событий, противник традиционно "нарисовал" продвижение на картах вперед, после чего пытался подтвердить вымышленные успехи тактикой малых групп. В частности, россияне забросали в населенный пункт диверсионно-разведывательную группу с целью установления флага и создания визуальной картинки для пропаганды.

