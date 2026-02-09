Рф заявила про захоплення населеного пункту на Запоріжжі: чи це правда

Російська сторона заявила про нібито захоплення населеного пункту Придорожнє у Запорізькій області. Втім, ця інформація не відповідає дійсності.

Захоплення Придорожнього на Запоріжжі рф фейк

Як повідомляють українські військові з місця подій, противник традиційно "намалював" просування на мапах наперед, після чого намагався підтвердити вигадані успіхи тактикою малих груп. Зокрема, росіяни закидали до населеного пункту диверсійно-розвідувальну групу з метою встановлення прапора та створення візуальної картинки для пропаганди.

Спроба завершилася повним провалом. Ворожу ДРГ було знищено, а над Придорожнім і надалі майорить прапор України.

Контроль над населеним пунктом підтверджують воїни 33-го штурмового полку Сухопутних військ ЗСУ, які перебувають безпосередньо на позиціях. Їхня присутність і ситуація на місці свідчать: Придорожнє було і залишається під контролем Сил оборони України.

Українські військові наголошують, що російські "захоплення" дедалі частіше існують лише у звітах та на пропагандистських мапах, тоді як реальність на фронті визначається не заявами, а контролем над землею.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що р осійські провоєнні блогери та воєнкори повідомляють про контрнаступальні дії Сил оборони України на стику Дніпропетровської та Запорізької областей. За їхніми твердженнями, українські підрозділи активізувалися одразу на кількох ділянках фронту.

За версією російської сторони, ЗСУ проводять контратаку на правому фланзі російського угруповання, яке наступає на сході Запорізької області. Наступальні дії, як стверджують воєнкори, відбуваються з району Покровське та Велика Михайлівка з метою розсікання російських підрозділів і виходу їм у тил.

