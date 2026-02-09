logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.03

EUR/UAH

51.12

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Рф заявила про захоплення населеного пункту на Запоріжжі: чи це правда
commentss НОВИНИ Всі новини

Рф заявила про захоплення населеного пункту на Запоріжжі: чи це правда

Російські заяви про захоплення Придорожнього на Запоріжжі не підтвердилися — населений пункт контролюють Сили оборони України

9 лютого 2026, 18:03
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Російська сторона заявила про нібито захоплення населеного пункту Придорожнє у Запорізькій області. Втім, ця інформація не відповідає дійсності.

Рф заявила про захоплення населеного пункту на Запоріжжі: чи це правда

Захоплення Придорожнього на Запоріжжі рф фейк

Як повідомляють українські військові з місця подій, противник традиційно "намалював" просування на мапах наперед, після чого намагався підтвердити вигадані успіхи тактикою малих груп. Зокрема, росіяни закидали до населеного пункту диверсійно-розвідувальну групу з метою встановлення прапора та створення візуальної картинки для пропаганди.

Спроба завершилася повним провалом. Ворожу ДРГ було знищено, а над Придорожнім і надалі майорить прапор України.

Контроль над населеним пунктом підтверджують воїни 33-го штурмового полку Сухопутних військ ЗСУ, які перебувають безпосередньо на позиціях. Їхня присутність і ситуація на місці свідчать: Придорожнє було і залишається під контролем Сил оборони України.

Українські військові наголошують, що російські "захоплення" дедалі частіше існують лише у звітах та на пропагандистських мапах, тоді як реальність на фронті визначається не заявами, а контролем над землею.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що російські провоєнні блогери та воєнкори повідомляють про контрнаступальні дії Сил оборони України на стику Дніпропетровської та Запорізької областей. За їхніми твердженнями, українські підрозділи активізувалися одразу на кількох ділянках фронту.
За версією російської сторони, ЗСУ проводять контратаку на правому фланзі російського угруповання, яке наступає на сході Запорізької області. Наступальні дії, як стверджують воєнкори, відбуваються з району Покровське та Велика Михайлівка з метою розсікання російських підрозділів і виходу їм у тил.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/SJTF_Odes/13560
Теги:

Новини

Всі новини