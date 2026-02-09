Рф заявила про захоплення населеного пункту на Запоріжжі: чи це правда

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Російська сторона заявила про нібито захоплення населеного пункту Придорожнє у Запорізькій області. Втім, ця інформація не відповідає дійсності.
Захоплення Придорожнього на Запоріжжі рф фейк
Як повідомляють українські військові з місця подій, противник традиційно "намалював" просування на мапах наперед, після чого намагався підтвердити вигадані успіхи тактикою малих груп. Зокрема, росіяни закидали до населеного пункту диверсійно-розвідувальну групу з метою встановлення прапора та створення візуальної картинки для пропаганди.
Спроба завершилася повним провалом. Ворожу ДРГ було знищено, а над Придорожнім і надалі майорить прапор України.
Контроль над населеним пунктом підтверджують воїни 33-го штурмового полку Сухопутних військ ЗСУ, які перебувають безпосередньо на позиціях. Їхня присутність і ситуація на місці свідчать: Придорожнє було і залишається під контролем Сил оборони України.
Українські військові наголошують, що російські "захоплення" дедалі частіше існують лише у звітах та на пропагандистських мапах, тоді як реальність на фронті визначається не заявами, а контролем над землею.